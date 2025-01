Sis andorrans competiran a la gran final de la Lliga del Paraulògic

Nombroses persones jugant al Paraulògic. Foto: Cedida

La segona Lliga del Paraulògic arriba a la recta final i sis participants d’Andorra han aconseguit classificar-se per a l’última fase de la competició. Després de tres mesos de proves superades, els andorrans classificats formen part dels 71 millors jugadors de tot arreu dels Països Catalans i competiran en la gran final, oberta al públic.

L’última partida de la Lliga es farà el dissabte, 25 de gener, al Teatre Poliorama de Barcelona, en un acte que començarà a les 12.00 hores i combinarà competició, entreteniment i interacció amb el públic. El lingüista Pau Vidal i la còmica Maria Rovira, coneguda com a Oye Sherman, seran els encarregats de conduir l’esdeveniment.





Una competició d’èxit als Països Catalans

El concurs ha reunit prop de 8.000 participants de 88 comarques dels Països Catalans i s’ha consolidat com una competició transversal amb un fort component territorial. La fase de semifinals ha tingut lloc a València, Palma, Andorra la Vella, Perpinyà i Barcelona, cosa que ha reforçat el caràcter general de la competició.

Al llarg de la competició, Andorra ha tingut una bona representació i una participació notable de jugadors que han superat amb èxit les diverses fases de la Lliga. Després de la primera ronda, 40 jugadors del Principat es van classificar per a la segona fase, on van lluitar per a aconseguir una plaça a la semifinal presencial feta a Andorra la Vella. Aquesta semifinal va ser una de les cites clau per a la selecció dels finalistes que ara competiran a Barcelona.





Un fenomen cultural consolidat

El Paraulògic s’ha consolidat com una eina poderosa per a la dinamització de la llengua catalana. Creat el 2021, el joc ja ha atret gairebé tres milions d’usuaris únics, té més de 19.000 usuaris registrats i té una mitjana diària de 90.000 jugadors. La Lliga Nacional del Paraulògic ha ajudat a desvirtualitzar aquesta comunitat i donar visibilitat a la passió dels usuaris per la llengua catalana, i ha creat així una xarxa de jugadors a tot arreu dels Països Catalans. Amb aquesta segona Lliga, VilaWeb transforma el Paraulògic en molt més que un joc: un lloc de trobada on la competició i la diversió es barregen i creen una experiència que connecta persones i fa del català l’excusa perfecta per a passar-ho bé.