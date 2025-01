Museu Dinosfera de Coll de Nargó (Foto: RàdioSeu / arxiu)

El projecte Dinosaures dels Pirineus s’incorpora a la ‘Xarxa de Turisme i Paleontologia’ que impulsa actualment el Ministeri de Turisme del Govern espanyol, finançada per la Unió Europea amb els fons Next Generation. Des dels equipaments que formen part d’aquesta marca pirinenca, entre els quals hi ha el Museu Dinosfera de Coll de Nargó, confien que aquest impuls ajudi a “transformar el patrimoni paleontològic en motor turístic i cultural”.

Dinosaures dels Pirineus rebrà una partida de 300.000 euros del Next Generation, amb la qual volen crear i divulgar una oferta conjunta que inclogui tant museus com jaciments a l’aire lliure i centres d’interpretació, de nou destinacions diferents. Un dels eixos d’aquest pla és potenciar-hi l’ús de les noves tecnologies com la realitat augmentada i les noves eines digitals.

A banda de la Dinosfera, també estan inclosos al pla d’altres equipaments de referència al Pirineu i a l’interior de Catalunya com son el Museu de la Conca Dellà, a Isona, i Centre d’Interpretació del Montsec, a Vilanova de Meià. Un conjunt que des de Dinosaures dels Pirineus volen reivindicar com “un patrimoni únic”. La clau de la nova etapa, expliquen, és “la col·laboració entre petites localitats” per a “crear una marca comuna i una oferta turística atractiva, rendible i sostenible”, que permeti donar-li una dimensió “nacional i internacional”.

Dins d’aquest projecte es vol “mesurar l’impacte econòmic, cultural i mediambiental” que pot tenir la promoció, de cara a “posar els Pirineus al mapa del turisme cultural i científic”. D’altres equipaments que formen part de la marca Dinosaures dels Pirineus són el recinte de Dinosaures de Fumanya, a Fígols (Berguedà); el Centre de Dinamització de Tartareu, a les Avellanes i Santa Linya (Noguera), l’Epicentre de Tremp i el Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, a Sabadell.