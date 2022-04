Sipaag: El nostre compromís amb la seguretat i la salut en el treball

Els últims dos anys, les qüestions relacionades amb la seguretat i la salut en el treball van guanyar rellevància a causa de la pandèmia de Covid-19. I ara sembla que tornin a un segon pla, com passava abans de la irrupció del coronavirus SARS-CoV-2, com si es tornessin a donar per garantides. No només les malalties infeccioses afecten la seguretat i la salut en el treball, i hem d’entendre aquests conceptes àmpliament, incloent totes les vessants possibles, tant física com psíquica, ambiental i perceptiva. En aquest sentit, el Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General aprofita aquest 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, per refermar el seu compromís en la persecució d’aquestes, a tots els nivells possibles.

Aquest 2022, l’Organització Internacional del Treball proposa fer èmfasis en la creació d’una cultura de seguretat i salut en el treball positiva, en la què tant el Govern, com els empresaris, els treballadors, els actors de la salut pública i altres diguin la seva, puguin fer aportacions i siguin escoltats, per millorar la seguretat i la salut en el treball. L’OIT demana construir un diàleg social eficaç, que faci partícips totes les parts de la presa de decisions en aquesta matèria, i dur a terme una revisió de les polítiques i la normativa relacionades amb la seguretat i la salut en el treball de tal manera que es puguin abordar tant els nous reptes com les velles reivindicacions. I aquest diàleg s’ha de replicar en el nivell més concret, per a l’aplicació de les mesures corresponents als llocs de treball concrets.

Com no pot ser d’una altra manera, des del Sipaag ens sumem i fem nostra la crida de l’OIT, convençuts que la construcció d’un diàleg ampli, que faci partícip tothom repercutirà en un major assoliment dels reptes que plantegen la seguretat i la salut en el treball. L’any passat ja ens vam posicionar a favor d’un diàleg tripartit, entre treballadors, empresaris i Administració per preparar el futur i donar el lloc preeminent que requereixen la seguretat i la salut en general, i en concret a la feina, tant per les modalitats presencials com per a les opcions de teletreball.

Per al Sipaag sempre ha estat important garantir la seguretat i la salut dels treballadors. Igual que amb l’esclat de la pandèmia vam demanar que s’adoptessin les mesures pertinents per protegir els treballadors de l’Administració general, tant els que es trobaven de cara al públic com els que feien teletreball, enguany continuem demanant que es protegeixi els treballadors davant de qualsevol risc per a la seva salut i seguretat. En aquest sentit, ja vam impulsar una investigació per descobrir uns abusos que repercutien negativament en la salut dels treballadors de tot un departament.

I ho tornarem a fer sempre que sigui necessari. Per això, i en la línia d’aconseguir una cultura de seguretat i salut en el treball positiva, hem d’aconseguir que tothom pugui plantejar les seves preocupacions sobre els possibles riscos i problemàtiques del lloc de treball per entre tots trobar les solucions adequades. Per això cal establir un marc de comunicació oberta i un diàleg basat en la confiança i el respecte mutu.