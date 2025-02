SIP-FEPOL detecta deficiències en prevenció de riscos laborals a la Policia Local de la Seu

Dependències de la Policia Municipal de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El sindicat policial SIP-FEPOL ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball perquè ha detectat “deficiències en prevenció de riscos laborals a la Prefectura de la Policia Local de la Seu d’Urgell”. Segons l’organització, han constatat presumptes “greus incompliments” en les instal·lacions, situades a la planta baixa de l’edifici de Ajuntament, que ha explicat que contemplen la necessitat de millorar les condicions del local.

Entre d’altres punts, SIP-FEPOL hi veu “manca de senyalització d’evacuació i emergència als despatxos, vestidors i recorreguts, de sortida”, a més de la presència de “paviments lliscants, cablejat sense recollir, passos estrets” i l’“absència de plànols d’evacuació”. També apunten “deficiències de seguretat segons el nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista”, perquè actualment hi ha “finestres i portes sense protecció, accés lliure a les dependències i manca de control d’entrada”.

El sindicat hi afegeix que en les condicions actuals “hi ha espai insuficient als vestidors, amb acumulació d’objectes, absència de bancs i condicions inadequades d’higiene”. També apunten als “passos estrets a la recepció”, que són inferiors als 90 centímetres requerits actualment, i a la “manca de ventilació adequada als vestidors”, la qual cosa incompliria la normativa sobre renovació d’aire. D’altra banda, lamenten que no hi ha una zona de descans per als treballadors tal com exigeix la normativa, i alerten que el local armes “està ubicat incorrectament a dins el vestidor d’homes, sense cap sistema de seguretat per a la manipulació d’armes”.

A banda d’aquestes mancances principals, l’informe presentat inclou referències normatives que regulen la seguretat i la prevenció de riscos laborals, les quals actualment no es complirien a les instal·lacions. Per tot plegat, SIP-FEPOL exigeix que es prenguin “mesures urgents” per a corregir les deficiències i “garantir unes condicions de treball dignes i segures per a tot el personal”.

Sobre tot plegat, i en conèixer la presentació de la denúncia, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han respost que són conscients des de fa temps de la necessitat de millorar les instal·lacions de la Policia Municipal. En aquest sentit, consultats per RàdioSeu, des de l’equip de govern municipal han explicat que treballaran per a millorar les condicions de treball i resoldre les mancances exposades pel sindicat policial.