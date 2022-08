Andorra i l’Índia refermen les relacions bilaterals

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest dilluns en visita oficial a Nova Delhi per a reunir-se amb les autoritats polítiques i representants econòmics de l’Índia. Aquesta és la primera visita d’un ministre andorrà al país asiàtic i, precisament, té l’objectiu de reforçar la cooperació entre el Principat i l’Índia en els àmbits bilateral, multilateral i internacional.

En el marc del desplaçament, Ubach i el ministre d’Afers Exteriors indi, Subrahmanyam Jaishankar, han signat una declaració conjunta d’intencions sobre amistat i cooperació general entre el Govern de la República de l’Índia i el Govern del Principat d’Andorra. La voluntat de la declaració és fomentar la cooperació en àmbits com ara l’educació, la cultura, la ciència, la societat de la informació, la joventut i els esports.

Així mateix, es determina la importància de promoure la cooperació en el turisme i, en particular, a través de l’estímul i el desenvolupament del turisme entre ambdós països. D’aquesta manera, s’estableix la necessitat d’establir reunions bilaterals i consultes de manera periòdica per a poder avançar en la matèria.

Posteriorment, els dos ministres han mantingut una reunió de treball en la qual han compartit qüestions d’interès comú, com és el cas de la diversificació econòmica, l’economia verda o la digitalització. Un seguit d’elements prioritaris per a Andorra, tal com ha destacat Maria Ubach.

En aquest sentit, tant Ubach com Jaishankar han plantejat la possibilitat de reforçar la cooperació entre ambdós països en aquestes qüestions, així com en el sector turístic. D’altra banda, els dos ministres d’Afers Exteriors han tractat la situació relativa al conflicte a Ucraïna i les seves repercussions a escala global. Es recorda que Andorra i l’Índia mantenen relacions diplomàtiques des del 22 de novembre de 1994.

La titular d’Afers Exteriors també ha mantingut una trobada amb Suman Bery, vicepresident de NITI Aayog, un organisme governamental indi que té la finalitat de proposar noves polítiques públiques per a potenciar el desenvolupament nacional. Alhora, NITI Aayog duu a terme el seguiment de la implementació de l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A més, Maria Ubach, ha pogut trobar-se amb representants del teixit econòmic del país, com ara el director general adjunt de la Confederació de la Indústria Índia (CII), Marut Sen Gupta, amb qui s’han explorat possibles vies de cooperació en els àmbits econòmic, financer i turístic.

En paral·lel, durant la visita, la ministra ha realitzat la conferència ‘Els canvis d’un petit Estat europeu en el nou context internacional’, que ha comptat amb l’assistència de joves diplomàtics de l’Institut Diplomàtic ‘Sushma Swaraj’ del Ministeri d’Afers Exteriors indi. Ubach i el rector de l’Institut, Sanjiv Ranjan, han compartit la possibilitat de cooperar en l’àmbit de la formació de diplomàtics.