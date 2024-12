S’incrementen les sol·licituds d’ajuts per fills a càrrec

Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat (Getty images)

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el tercer trimestre de 2024 ha estat de 144, un +0,7% respecte al tercer trimestre de 2023, quan se’n van presentar 143. D’aquestes, el 67,4% han estat resoltes favorablement i el 20,1% s’han desestimat, mentre que el 9,7% s’han arxivat, l’1,4% es troben amb manca de documentació i un altre 1,4% estan en curs.

Per gènere, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (81,4%). Per edat, el 99,0% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (38,1%) i portuguesa (24,7%). Un 56,7% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, més d’un terç són casats (36,1%).

Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (63,9%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat adults (94,8%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen 1 fill a càrrec amb el 42,3% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb 2 fills a càrrec amb el 38,1%. Andorra la Vella (43,3%) és la parròquia on més ajuts s’han atorgat.

Durant el tercer trimestre de 2024 s’han denegat 29 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat “Superar el LECS familiar” amb un 89,7%.





Nota: dades amb caràcter provisional i subjectes a revisió.