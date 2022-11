S’inauguren les obres de millora de la segona fase de l’Escorxador Nacional d’Andorra

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, han assistit aquest dimarts al migdia a la inauguració de la finalització de la segona fase de les obres de millora de l’Escorxador Nacional d’Andorra. La infraestructura és essencial per a poder assegurar la cadena final de producció i transformació de les carns i productes que es comercialitzen amb els distintius de Carn de qualitat controlada d’Andorra i IGP Carn d’Andorra.

Les millores que s’han dut a terme tenien com a objectiu renovar aquelles parts de la infraestructura que després de 20 anys de funcionament requerien una intervenció per a anticipar-se al seu deteriorament i mantenint, així que la instal·lació continua complint amb els requisits per a poder operar respectant tots els paràmetres de seguretat, higiene i benestar animal.

Així, i tal com s’ha pogut conèixer de primera mà durant la visita, les obres han permès renovar la impermeabilització del paviment de la planta baixa, així com sanejar i reparar els elements estructurals afectats per l’acció de l’aigua. A més, s’ha procedit a la implementació d’una nova instal·lació frigorífica, ja que l’actual es troba al final del seu cicle de vida útil i també s’han dut a terme petites adaptacions per tal de millorar el funcionament de la instal·lació i optimitzar-ne els espais, com la creació d’una nova sala d’especejament.

La ministra Calvó ha emfatitzat la importància de mantenir actualitzat l’escorxador per a garantir el seu correcte funcionament atenent el fet que és una instal·lació clau per al sector primari a través de la qual es valoritzen les carns que s’obtenen dels animals que es crien i s’engreixen al país. Així mateix, també ha posat en valor la infraestructura perquè és un element cabdal per a poder assegurar la perdurabilitat i la diversificació del sector ramader i agrícola, fomentant la producció de productes alimentaris de proximitat i de qualitat.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha volgut recordar la tasca i l’impacte positiu que genera el sector primari per al conjunt de la societat a través del pastoralisme i el dall de prats, activitats que “són essencials per al manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat, així com també per a mitigar els riscos naturals que el poden malmetre”. Per la seva part, el gerent de Ramaders d’Andorra, Gerard Martínez, ha destacat que les obres de millora “permeten donar un plus al tracte de la carn” i també a l’hora de treballar perquè “podem estar millor organitzats”.

Durant la visita els ministres han estat acompanyats pel president del Syndicat intercomunal Cerdanya Capcir i gerent de l’escorxador transfronterer de la Cerdanya, Joseph Martí. L’escorxador transfronterer va ser la ubicació on es va destinar temporalment el bestiar d’Andorra durant el període de realització dels treballs de millora.