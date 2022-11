Saló Ordino Gourmet: Entrades esgotades per als tastos de formatge i vins d’altura

Les expectatives s’han fet realitat amb la venda de l’aforament complet, de 370 comensals, per a assistir a la 30a Mostra Gastronòmica d’Andorra, a Ordino, el diumenge que ve, dia 13 de novembre. Com altres anys, el públic ha preferit la venda anticipada amb un descompte de 5 euros sobre el preu de 40 euros el mateix dia.

També avancen a bon ritme les inscripcions per als tallers i degustacions gratuïtes del gastrolab, proposat a la sala la Buna dins el saló Ordino Gourmet, els dies 11 i 12 de novembre. Fins ara, han esgotat les places el tast de formatges de pastor amb Arnau Quingles de Formatges l’Oliva i el tast de vins d’altura ’Viticultura heroica al Pirineu’ amb el sommelier Ramon Cabiscol. Tots els productors de proximitat convidats s’instal·laran al pati i a l’Era Rossell, on destaca la presència de cinc cerveseres artesanes.

Els tallers començaran divendres 11 de novembre amb una classe magistral sobre la tòfona amb Clara Busom de Noir et Blanc i el títol ‘Que no et prenguin el pèl amb la tòfona’ (16.30 h). Agafarà el relleu el forner Jordi Morera de l’Espícula, amb la sessió ‘El forn salvatge: tornem a fer el pa com abans’ (18 h). Tancarà la jornada Eva Gómez amb la Ratassia de la Carmeta que explicarà ‘Usos tradicionals de les plantes remeieres’ (19:30 h).

Per al segon dia, dissabte 12, encara hi ha places per a assistir al taller de melmelades d’El Pastador ‘La tradició més dolça en un pot’ (13:30 h); demostració i tast del ‘Trashcooking’ de temporada’ (16 h) per a saber aprofitar els aliments de temporada; ‘Introducció al món del cacau i degustació de delicadeses de xocolata’ (17:30 h) amb l’Esther Suils de Xocland. Els interessats poden inscriure’s de forma gratuïta a l’adreça electrònica ordinogourmet@ordino.ad o al telèfon 869 500.