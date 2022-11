Conferència del Clima: Espot exposa l’objectiu d’Andorra de doblar la producció elèctrica al país al 2030

El cap de Govern ha intervingut aquest matí en la taula rodona celebrada sota el títol “Invertir en el futur de l’energia” en el marc de la Conferència del Clima de les Nacions Unides que se celebra a Egipte. Xavier Espot ha participat en aquesta taula conjuntament amb els presidents de diferents països i mandataris de diversos organismes i entitats internacionals.

En la seva intervenció, el cap de Govern ha exposat que durant els darrers anys, Andorra, ha anat desenvolupant i implementant normativa per a afavorir la producció energètica nacional i la seva diversificació, millorant d’aquesta manera la seguretat de l’abastiment i potenciant la sobirania energètica. Tal com ha dit Xavier Espot “l’obertura, la democratització i la diversificació de la producció es fa més necessària que mai tenint en compte el context socioeconòmic i energètic actual”.

En aquest sentit, ha afirmat que l’objectiu marcat és el de multiplicar per 2 la producció elèctrica nacional el 2030, i per més de 3 fins a l’any 2050; així com assegurar un percentatge d’energies de fonts d’origen renovable en relació amb la producció elèctrica nacional no inferior al 75%. Fites que s’han d’assolir a través del Pla sectorial d’infraestructures energètiques, que estableix un marc de reserva urbanística per a aquells indrets identificats amb un alt potencial d’aprofitament de les fonts d’origen renovable.

Espot també ha recordat la implementació de la taxa verda mitjançant l’establiment d’un preu del carboni de 30 euros per tona, que ha de revertir en l’avançament de la mobilitat sostenible. L’impost finalista, ha explicat, es destina a finançar la gratuïtat del transport públic per bus, i, d’altra banda, l’adquisició de vehicles amb propulsió elèctrica. A més, ha afegit que el fons verd possibilita finançar els programes d’ajuts a l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables en l’edificació, a favor de l’estalvi individual de les llars, així com de l’estalvi global.