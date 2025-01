S’inaugura una exposició fotogràfica sobre el Sobirà Orde de Malta

Inauguració de l’exposició sobre el Sobirà Orde de Malta (SFGA)

La seu del Ministeri de Cultura, a Encamp, acull, des d’aquest dilluns, una exposició fotogràfica dedicada al Sobirà Orde de Malta, amb el suport de la Fundació Sant Romà. L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el gran comanador de l’Orde de Malta, fra Emmanuel Rousseau.

‘900 anys al camp, al servei dels més necessitats’ és el títol de l’exposició formada per 15 plafons fotogràfics dedicats a il·lustrar algunes de les activitats humanitàries i assistencials als 120 països del món on el Sobirà Orde de Malta està present. Va des de l’acció de suport a la població espanyola afectada per la DANA el novembre passat fins a la gran operació humanitària realitzada a Ucraïna els darrers anys, passant per l’obra de l’Hospital de la Sagrada Família gestionat a Betlem, model únic d’assistència i cohesió social, entre d’altres.

“Com podem veure avui en aquesta exposició, treballem incansablement per a millorar el nostre món. Creiem en un sistema internacional basat en el respecte del dret internacional i en el paper central de la cooperació multilateral i de les Nacions Unides”, ha explicat el gran comanador número dos del Sobirà Orde, Emmanuel Rousseau. “En la realització dels projectes, ens inspirem en els principis de neutralitat i independència de l’assistència humanitària, que s’han de prestar sense distinció ni discriminació. És aquí on els nostres antics vincles es poden projectar en el present i el nostre futur es desenvolupen a partir del reconeixement mutu que junts podem ser més eficients, significatius i més forts”, ha conclòs.

Durant el matí de dilluns va tenir lloc una reunió de treball entre la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el gran comanador fra Emmanuel Rousseau. Durant la trobada es van tractar les possibilitats de col·laboració entre el Principat d’Andorra i el Sobirà Orde de Malta en cooperació internacional. Així doncs, s’ha abordat la qüestió de progressar en l’acostament mutu, amb l’objectiu d’estructurar la col·laboració en tercers països.