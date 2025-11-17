S’inaugura la primera setmana de la recerca d’Andorra, una iniciativa per a difondre la ciència al conjunt de la societat

Amb el triple objectiu de visibilitzar la recerca que es fa a Andorra i sobre Andorra; apropar la ciència a la ciutadania; i fomentar la col·laboració entre els agents de l’ecosistema de recerca i innovació del país, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, ha donat el tret de sortida, aquest dilluns a la tarda, de la primera edició de la Setmana de la recerca d’Andorra, que s’allarga fins divendres 21 de novembre. La setmana inclou activitats organitzades per universitats del país, la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i l’àrea de recerca del Govern.
“Amb aquesta iniciativa volem obrir la ciència al conjunt de la societat, fent-la present a les aules, a les universitats, a les institucions i als espais públic”, ha afirmat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, durant la inauguració.
Bardina ha assegurat que aquesta setmana “és una celebració col·lectiva del coneixement”, que connecta als investigadors, als estudiants i a la ciutadania per a demostrar que “la recerca és una eina viva i compartida”.
Els Debats de recerca de la SAC marquen l’inici de la setmana
La setmana ha començat amb els dissetens Debats de recerca, organitzats per la SAC, que aquest any porten per títol “Ciutat i societat saludables”. Dilluns i dimarts es reflexiona sobre la relació entre la salut, l’espai que habitem i la manera com construïm comunitat. “Aquesta idea de tenir cura és la que dona sentit al debat de com podem fer que les nostres ciutats i societats siguin veritablement saludables, no només des del punt de vista mèdic, sinó també social, ambiental i existencial”, ha destacat el secretari d’Estat d’Educació.
El paper de les universitats
A partir de dimecres, les universitats del país prendran el relleu amb diverses activitats divulgatives. Començarà la Universitat d’Andorra (UdA), que oferirà dues conferències i una taula de ponències sobre intel·ligència artificial, aprenentatge de llengües, pensament crític i salut. A part, incorpora una exposició amb el títol “El millor pòster científic”, oberta al públic durant tota la setmana a les dependències del centre universitari, a Sant Julià de Lòria.
Per la seva banda, la Universitat Carlemany presentarà “Converses de recerca: veus de la Universitat Carlemany”, on el professorat donarà a conèixer els principals projectes d’investigació que s’hi desenvolupen.
I, finalment, la Universitat Digital Europea Unipro organitzarà conferències sobre innovació docent, economia urbana i ciència de dades aplicada al desenvolupament tecnològic d’Andorra.
Durant cinc dies, la ciutadania podrà assistir a conferències, taules rodones, exposicions i debats oberts i gratuïts, que mostraran la diversitat de recerques que es duen a terme al Principat. Les activitats són d’entrada lliure i gratuïta, i en alguns casos requereixen inscripció prèvia a través de la web de la Universitat d’Andorra. El projecte busca consolidar-se com una cita anual de referència dins l’agenda de divulgació científica i acadèmica nacional.