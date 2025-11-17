Les cambres de comerç d’Andorra i Lleida uneixen esforços per a impulsar nous projectes transfronterers estratègics

Una delegació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), encapçalada per diversos membres del comitè executiu s’ha reunit aquest dilluns a Lleida amb els principals representants de la Cambra de Comerç d’aquesta ciutat, amb l’objectiu de continuar impulsant iniciatives transfrontereres que contribueixin al desenvolupament econòmic i empresarial dels dos territoris.
La trobada ha permès revisar els projectes actuals en curs, entre els quals destaca la proposta de creació d’una zona econòmica especial a Organyà. Igualment, s’han abordat diverses qüestions relatives a la gestió dels treballadors temporers a Lleida, i s’han identificat noves oportunitats de col·laboració en àmbits com el suport a les empreses i la internacionalització.
Existeix ja una estreta col·laboració històrica entre la Cambra andorrana i la Cambra de Comerç de Lleida en diferents programes europeus, com per exemple el Programa europeu de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra (Poctefa). Aquesta trobada serveix, precisament, per a posar de manifest la bona entesa entre les dues entitats i la voluntat de seguir treballant i desenvolupant propostes que aportin valor afegit.