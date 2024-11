S’habiliten nous serveis de Google a Andorra

Operació de pagament en un establiment des d’un telèfon mòbil (SFGA)

Andorra ha fet un pas important en el reconeixement internacional dins del marc global pel desplegament i ús dels serveis i solucions digitals. Així ho comunica la secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions després de fructificar de forma satisfactòria les converses amb Google perquè part dels serveis de la companyia nord-americana puguin ser desbloquejats i, per tant, habilitats en territori andorrà. Aquesta fita representa l’assoliment d’una reivindicació històrica, després que durant anys el Govern hagi treballat per a fer accessibles als ciutadans d’Andorra serveis digitals d’avantguarda. En aquest procés, Andorra Digital ha jugat un paper clau en la concreció del projecte, col·laborant per a fer realitat aquesta nova prestació.

El secretari d’Estat, Marc Rossell, considera que aquest “és un primer pas molt important que confirma els avenços fets pel país en matèria d’homologació i competitivitat, consolidant la confiança de grans empreses en el mercat andorrà”. Així mateix, Rossell ha apuntat que aquesta primera entesa permet “posar Andorra al mapa global”, i també obre la porta a la incorporació d’altres serveis d’empreses internacionals que fins ara no estaven disponibles al país.

Entrant en detall, i a partir d’avui dimarts, 5 de novembre, s’ha explicat que l’aplicació ‘Google Wallet’ estarà disponible amb total normalitat dins de territori andorrà per a tots els usuaris. ‘Google Wallet’ és una aplicació de pagament mòbil que permet als usuaris emmagatzemar i utilitzar diferents tipus de targetes, com targetes de crèdit, dèbit, de fidelització, regals, i fins i tot entrades o targetes de transport. La seva principal funció és facilitar els pagaments sense contacte mitjançant la tecnologia NFC (Near Field Communication) als establiments que accepten pagaments sense fils, així com en compres en línia. Aquest nou servei aporta major comoditat i seguretat als ciutadans i empreses del país.

En aquest punt, Rossell també ha volgut destacar que aquesta nova acció permet incrementar el nivell de satisfacció i experiència dels turistes que visiten Andorra perquè poden utilitzar de forma normalitzada el mateix servei al Principat que al seu país d’origen.