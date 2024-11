La Creu Roja recorda els canals oficials per a fer donacions en suport dels afectats per la DANA

Un efectiu de la Creu Roja Espanyola a terres valencianes (Creu Roja Espanyola)

Davant la situació d’emergència ocasionada pels aiguats al País Valencià, la Creu Roja Andorrana recorda que està donant suport a la campanya de captació de fons de la Creu Roja Espanyola per a ajudar a les persones afectades. Les donacions es poden fer de forma segura a través dels següents canals:

Bizum : enviant l’import directament al codi 33512.

: enviant l’import directament al codi 33512. Pàgina web oficial de Creu Roja: https://cercadeti.cruzroja.es/ayudaafectadosinundacionesdana.

Important: La Creu Roja no demana en cap cas diners en efectiu.

En aquest context, és important subratllar que la Creu Roja no demana diners en efectiu. Recentment, s’han rebut informacions sobre persones que, en nom de la Creu Roja, estan sol·licitant diners pel carrer per a aquesta causa. Aclarir que aquesta pràctica no està autoritzada per l’organització i que la Creu Roja Andorrana no està realitzant cap campanya de recaptació de fons presencial.

Recomanem als ciutadans que, si troben algú realitzant aquesta activitat, no facin cap donació en efectiu i informin a les autoritats competents. “Agraïm a totes les persones que mostren la seva solidaritat i col·laboració en aquests moments”, manifesten des de l’organització.