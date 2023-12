S’ha de remunerar el ròssec del compte corrent bancari?

Lluís R. Samper Pascual

El 25 de novembre 2023, «NOTICIAS BANCARIAS» informava que els bancs espanyols, que operen en el sector minorista en altres països europeus, ofereixen remuneracions en compte corrent, entre un 3% i un 5% de mitjana, malgrat que a Espanya la remuneració és molt més baixa o no existeix.

Tot seguit, l’esmentada publicació afegia; «Encara que és quelcom que s’ha criticat a les entitats des del començament de la pujada dels tipus d’interès, aquestes sempre han atribuït l’escassa remuneració a l’amplia liquiditat que existeix en el sistema bancari i a que el preu del passiu s’estableix mitjançant el lliure mercat».

En els llocs web dels bans andorrans, he intentat esbrinar a quins tipus d'interès remuneren en compte corrent. Un d'ells ho fa al 2%. Un altre ofereix el mateix percentatge per un dipòsit a 1 any.

Si vas a veure al gestor o gestora que t’ha assignat et teu banc, t’informarà àmpliament quin és el producte bancari que al seu parer més et convé, en funció de la volatilitat i rendibilitat presumible, que ja veuràs si després es materialitza o no.

Com argument a favor de l’escassa o nul·la rendibilitat, alguns gestors bancaris afirmen que és altament segur invertir en certificats de dipòsit o simplement mantenir en compte corrent el diner que has pogut estalviar.

Discrepo de tal afirmació perquè, tant en un cas com en l’altre, també pots perdre bous i esquelles. Si amb aquells diners que diposites o ingresses, en el seu moment podies comprar un cotxe de categoria mitjana, al cap del temps només podràs adquirir mig utilitari, erosió del diner que al meu parer s’hauria de veure mínimament compensada per la retribució en concepte d’interès meritat. En cas d’una quita només es garanteix un determinat import.