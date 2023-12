Consells casolans per a espessir la sopa

Un saborós bol de sopa, ideal per a la tardor i l’hivern (iStock)

Hi ha moltes ocasions en les quals preparem una sopa, però, quan la servim, ens adonem que ens hem passat d’aigua o de brou i, per tant, ens ha quedat molt líquida. Calma! Per a posar-hi solució, descobreix els següents trucs que et facilitem per a espessir la sopa fent, igualment, les delícies dels convidats.

Patates crues. Trosseja’n una i afegeix-la a la sopa. Deixa-ho cuinar tot durant uns minuts.

Puré instantani. Afegeix un parell de cullerades a la sopa perquè espesseixi. No ens oblidem de remoure tot bé per a evitar que s’enganxi.

Arròs. Afegeix un grapat d’arròs al brou i deixa’l cuinar. Després podem treure’l, o menjar una saborosa sopa d’arròs.

Pasta de verdures. Una altra opció és utilitzar pasta de verdura especial per a sopes per a aconseguir espessir la sopa.

Maizena. En un bol, dissol una cullerada d’aquest producte amb una mica de brou. Quan no quedin grumolls, afegeix-lo a l’olla amb la resta de la sopa i deixa’l cuinar durant diversos minuts.

Farina de blat. També pots espessir sopes amb farina. Per a això, en una paella fon una mica de mantega i després afegeix una cullerada de farina de blat. Mescla els dos ingredients i en acabat afegeix brou fins que no quedin grumolls. Finalment, cal afegir-ho a l’olla amb la resta de la sopa.

Pa. Podem afegir trossos de pa al brou perquè es faci més espès. Tot un clàssic.

Rovell d’ou. Separa el rovell de l’ou de la clara, i bat-lo. A continuació, afegeix-lo al recipient amb la resta de la sopa per a aconseguir un major gruix.





Per solorecetas.com