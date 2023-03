Ser un pare

Roser Rodríguez Jerez

La família és una institució social fonamental a la nostra societat, sent un dels principals pilars en el desenvolupament dels fills. Amb la família, els fills aprenen i defineixen el seu rol social; la família és una petita societat que es crea al voltant de les figures del pare i de la mare, com el gènere del mateix sexe, de totes dues dones o homes, avis, etc.

Perquè la unió de tots dos, són les primeres figures d’aferrament del nen i la nena i, per tant, la seva influència és determinant en el seu desenvolupament.

Tradicionalment sempre s’ha valorat la mare i ha deixat la figura paterna relegada a un segon pla. Tot i això, la societat actual ha fet que la presència del pare en l’educació, desenvolupament i en la formació dels nens i nenes sigui molt important.

De fet, el lligam és indispensable, i és fonamental que els pares i les mares estiguin presents perquè, aquests, participin i s’involucrin plenament en la criança dels fills, guiant-los així cap a una formació perquè, més endavant, la personalitat dels infants esdevingui positiva, autònoma i sana.

Sempre m’havia dit la meva àvia, que el títol més difícil d’aprovar a la vida era el de ser pares, ja que molts no ho assoleixen. Podríem assenyalar que ser pare és un dels reptes més difícils per als éssers humans. Tenen un paper fonamental en el deure de mantenir, d’educar i de transmetre coneixements als fills, fins i tot, quan s’han de marcar límits si és necessari.

És recomanable compartir moments junts per a conversar, conviure o gaudir d’alguna activitat, cosa que la relació pare i filla creixi i s’enforteixi.

L’important és saber que el pare és una referència única a les nostres vides, aquell que ho deixaria tot per tu si fos necessari, per tant, es mereix el millor del món.

Ser pare és molt més que tenir un fill.

Ser pare és mirar els ulls a la vida i somriure-li, i aprendre que el món és un mirall que reflecteix als fills el que tu els dones.

Ser pare és el camí que no té mapa, el sender sense retorn que et transforma, l’aventura que saps amb certesa que et canviarà, el màgic punt de partida de la resta de la teva existència.

Ser pare és l’amor vivint en tu.

Avui parla el meu cor, demostrant-te que l’amor trenca amb qualsevol barrera, travessa un univers. Des del més profund et dic que t’estimo, pare, i sempre t’estimaré.