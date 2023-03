La nit de dissabte a diumenge tindrà lloc el canvi a l’horari d’estiu

A les dues de la matinada passaran a ser les tres (Freepik)

Aquest cap de setmana es realitzarà el canvi a l’horari d’estiu. Així doncs, la nit de dissabte a diumenge caldrà avançar una hora els rellotges. A les 2.00 hores del dissabte 25 de març seran les 3.00 hores.

Aquest canvi, que posa inici al període de set mesos d’horari d’estiu per al 2023, és una mesura establerta per la Unió Europea i que es fa de forma harmonitzada a una vuitantena de països de tot el món.

L’objectiu del canvi horari és l’adaptació a la llum del dia, de manera que es maximitzi l’aprofitament del sol com a font lumínica. La mesura té l’origen l’any 1974, quan l’encariment del petroli va generar la necessitat de reduir el consum d’energia i es va optar per avançar una hora el rellotge els mesos d’estiu per tal de no desaprofitar les hores de sol del matí i, així, reduir la despesa energètica associada a l’ús de llum artificial.

La millora de les tecnologies d’il·luminació, amb solucions més eficients com les llums LED, ha mitigat l’impacte del canvi d’hora sobre el consum d’energia. Tanmateix, l’aprofitament de l’energia del sol com a mesura d’estalvi i eficiència energètica presenta encara un gran potencial de creixement a través de solucions com l’autoconsum fotovoltaic.





El debat

El canvi d’horari ha estat objecte de debat i la decisió sobre la derogació o modificació de la directiva que marca el canvi horari ha quedat congelada per manca de voluntat política dels Estats membres de la Unió Europea, de manera que no es preveu que a curt termini es pugui suprimir.

El debat es va produir davant una creixent conscienciació ciutadana sobre els efectes negatius del canvi d’hora en la salut de les persones i l’aparició de diferents moviments arreu d’Europa, aplegats en una xarxa d’organitzacions, que defensaven la necessitat de debatre sobre aquest tema. D’altra banda, una enquesta que la Comissió Europea va realitzar l’any 2018 a una mostra de 4,6 milions de persones revelava una voluntat majoritària, un 84%, de suprimir el canvi d’hora atenent principalment a raons de salut.

El Parlament Europeu va adoptar una resolució el març de 2019 on fixava la seva posició negociadora i feia un pas en el procediment legislatiu per a suprimir la directiva que marca el canvi d’hora, però durant la presidència finlandesa el Consell d’Europa va decidir posposar la data inicialment prevista (2019) considerant que calia, primer, realitzar una avaluació d’impacte de la futura directiva per a una eventual entrada en vigor en un futur.