Sense toc de queda, mobilitat lliure i reunions de sis persones a Catalunya a partir de diumenge

El Procicat, coordinat pels departaments d’Interior i Salut de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les noves restriccions per contenir la Covid-19 que s’aplicaran a partir del diumenge i que estaran vigents durant 15 dies. Des del 9 de maig no hi haurà toc de queda nocturn i desapareixerà el confinament perimetral de Catalunya, però es manté la limitació a sis persones en les reunions. A més, la restauració podrà obrir fins a les onze de la nit, així com l’esport i la cultura.

Pel que fa al comerç, l’obertura es podrà allargar fins a les 22 hores. Als parcs i fires d’atraccions se’ls permet estar en funcionament amb un aforament del 30 per cent. D’altra banda, tots els ensenyaments reglats recuperaran la presencialitat total, i les activitats per a gent gran en equipaments cívics podran arribar al 50% d’aforament.

En els actes religiosos, es manté una cabuda del 50 per cent i un màxim de 500 persones, que es pot ampliar a 1.000 si en el recinte hi ha bona ventilació.

Bon ritme de vacunació

La consellera catalana de Salut, Alba Vergés, ha remarcat aquest divendres que, si es compleixen les previsions de la Unió Europea pel que fa a l’arribada de vacunes contra la COVID-19, el 70% de la població a Catalunya estarà vacunada, com a mínim amb una dosi, a finals del mes de juliol. “Anem amb un molt bon ritme de vacunació: hem començat a obrir la vacunació a persones de 59 anys en avall i aquesta setmana ja hem posat 3 milions de dosis; de fet, el 76,5% de les persones majors de 60 anys ja tenen una dosi, com a mínim. Són dades importants que ens fan dir que anem pel bon camí, com ho ratifiquen els indicadors epidemiològics”, ha subratllat Vergés.

La titular de Salut ho ha dit en la roda de premsa sobre els acords arribats en el marc del PROCICAT. “Tot plegat són millores evidents que demostren que podem continuar flexibilitzant mesures, però seria un greu error pensar que l’epidèmia s’ha acabat”, ha manifestat. En aquest sentit, la consellera ha assenyalat la importància de no deixar de banda la prevenció i de no relaxar-se.

Crida a la responsabilitat

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, també ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat. Un cop més, el titular d’Interior ha posat en valor que la major part de la població ho està fent bé i compleix les mesures establertes i ha demanat “seguim fent-ho bé, amb les mesures de distància, mans, mascareta i sobretot ventilació”.

Durant la roda de premsa Sàmper també ha explicat que les policies locals i els Mossos d’Esquadra han adaptat els seus dispositius per garantir la seguretat i la mobilitat de les persones coincidint amb la finalització de l’estat d’alarma i l’eliminació de les restriccions més importants i ha recordat que els dispositius es fan “des d’una vessant informativa i pedagògica en primer terme i de control i sanció de les actuacions greus en segon terme”. En aquesta línia, ha afegit que aquests dispositius preventius “tindran com a primer objectiu evitar les aglomeracions de gent a l’espai públic, evitar que es celebrin festes massives o trobades massives al carrer que posin en risc la seguretat de la gent”.

Increment de la mobilitat

Per la seva banda, el comissari dels Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicat que “es preveu que hi pugui haver un increment important de mobilitat de persones i vehicles arreu de Catalunya” i per aquest motiu, “es posarà en marxa aquest dispositiu que té com a objectiu garantir i coordinar la tasca preventiva amb policies locals i guàrdies urbanes, vetllar per la seguretat del trànsit fent controls estàtics i dinàmics, i que la mobilitat sigui el més segura possible”.

El comissari que ha destacat que “treballarem per garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic arreu del territori”, ha informat també que “s’establirà un dispositiu conjunt als parc naturals amb els seus responsables i els agents rurals per evitar l’afluència massiva de persones”.