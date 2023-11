Sense entrenament de divendres a la Copa del Món de descens pel mal temps

Imatges: FAE

La Copa del Món de descens de Zermatt-Cervinia (Itàlia) està patint les dificultats del mal temps. Si bé el dimecres no es va poder celebrar el primer entrenament i, ahir dijous, les esquiadores sí van poder entrenar a la pista de competició, avui divendres, però, les condicions del temps no han permès la realització de la que hagués estat la tercera jornada d’entrenament oficial.

Amb tot, l’organització treballa per a poder dur a terme, com a mínim, una de les dues curses programades, si no les dues, durant el cap de setmana. Demà dissabte la cursa està prevista a les 11:45h.





Cande Moreno: “Aquesta data està sent bastant complicada”

L’esquiadora, Cande Moreno, avui divendres, no ha pogut pujar a pistes ni tan sols per a fer esquí lliure com sí va poder fer el passat dimecres. Avui l’andorrana realitzarà sessions d’activació per a estar preparada per a demà. L’esquiadora andorrana parlava de la situació i de com farà front a les curses: “La veritat és que està sent bastant complicada aquesta data de la Copa del Món. A aquestes èpoques penso que és bastant complicat esquiar a Europa i el temps ens ho està demostrant. Un dia cada cinc es pot esquiar i està clar que la mànega d’ahir d’entrenament serà l’única que tindré abans de les carreres. Ara la feina és fer un bon pla per a la carrera i per a intentar treure el millor només en una baixada de descens”.





Simon Bastelica, entrenador: “La Cande té maduresa i capacitat d’adaptació

Simon Bastelica, entrenador de Cande Moreno, explicava també les circumstàncies d’aquesta primera cita de la temporada amb la Copa del Món de velocitat: “Demà és la primera carrera de la temporada i en Copa del Món. Llavors, ja és al més alt nivell i l’organització ho intentarà tot per a poder fer la cursa, però tenint cura dels principis de seguretat. Hem d’estar pendents de la meteorologia”.

Sobre Cande Moreno, Bastelica va analitzar la situació destacant l’adaptació de l’esquiadora a tots els escenaris: “La Cande no podem dir que arriba amb la millor preparació, perquè hi ha hagut un canvi d’entrenador, ha estat una mica sola a Ushuaia al setembre, ha entrenat amb un altre equip… Jo he tornat amb ella i fa només un mes que estem junts i hem esquiat molt poc pel tema de la meteorologia. Però, també és un esport d’adaptació i la Cande, que és jove, en aquest camí de velocista ja té maduresa i capacitat d’adaptació, així que a veure què passa”.