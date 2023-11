Anna Simó coneix in situ el desplegament territorial d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran

Al centre, la consellera d’Educació de la Generalitat, Anna Simó (Govern.cat)

La consellera d’Educació, Anna Simó Castelló, ha visitat els Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran per conèixer de primera mà i in situ el desplegament territorial que s’hi està realitzant des de la seva creació el març de 2022. El passat 1 d’octubre va entrar en funcionament l’estructura dels Serveis Territorials, que inclouen les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya gironina. Les diferents comarques sumen més de 10.600 alumnes i una plantilla docent de 964 persones.

Els Serveis Territorials comptaran amb una dotació de 35 professionals, de la qual ja s’ha cobert una àmplia majoria de places després de fer els processos de selecció corresponents. A dia d’avui ha finalitzat la primera fase, centrada en els càrrecs de comandament, la Inspecció educativa territorial i la coordinació dels serveis educatius, a càrrec de docents en comissió de serveis. En les properes setmanes es completarà la plantilla amb la segona fase de provisió de llocs de responsabilitat i de base.

Anna Simó, que també s’ha reunit amb l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha posat en valor l’aposta del Departament per aquest desplegament administratiu: “És molt important tenir uns serveis territorials propis, perquè l’Alt Pirineu i l’Aran tenen una especificitat molt diferent de la resta del país i unes necessitats diferents. És important ser capaços de flexibilitzar les polítiques generals educatives per a adequar-les a la realitat geogràfica, climàtica i de distribució territorial. Tenir uns Serveis Territorials d’aquí, mirant pel benestar i l’educació de la gent d’aquí, és una garantia que aquesta flexibilització de polítiques serà més fàcil”.

A continuació, la titular d’Educació ha visitat l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, a la Pobla de Segur, on s’ha reunit amb l’equip directiu, i posteriorment s’ha trobat amb les direccions dels centres educatius dels dos Pallars i l’Alta Ribagorça i l’alcalde del municipi, Marc Baró. A la tarda, s’ha desplaçat fins a Sort, per a visitar l’Institut Hug Roger III – Escola d’Hoteleria del Pallars i l’Escola Àngel Serafí i Casanovas. Simó prossegueix, aquest divendres, la seva visita territorial a l’Alt Pirineu i Aran, a la Val d’Aran per a visitar diversos centres i ajuntaments.