Nova edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar

La cònsol major, Laura Mas, i el ministre, Jordi Torres (SFGA)

Aquest matí de divendres s’ha celebrat una reunió de treball al Comú d’Encamp amb la participació de Laura Mas, cònsol major de la parròquia i de Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç, per a avançar en la preparació i organització del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar 2024.

La sostenibilitat i el benestar seran dos elements claus dels debats de la 12a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, que aquest any introdueix per primer cop el terme benestar a la seva nomenclatura, convertint-se així en el Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar. Aquest tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de març de 2024 a Andorra-Encamp i comptarà amb més de vint ponents internacionals que exploraran les noves tendències del sector posant el focus en l’oferta d’experiències sostenibles i de benestar.

En aquesta edició, en què s’espera la participació de més de 350 professionals del sector turístic, professionals de primer nivell i múltiples representants institucionals debatran, durant les dues jornades de treball (20 i 21 de març del 2024), sobre qüestions com la sostenibilitat com a eix per al desenvolupament del sector turístic, la diversificació turística i els productes turístics emergents del turisme del futur per a respondre a les noves demandes dels viatgers i l’IA aplicada al sector turístic, entre d’altres.

Organitzat pel Govern d’Andorra i el Comú d’Encamp, juntament amb l’Organització Mundial del Turisme (OMT). El Congrés compta també amb el suport dels altres comuns i amb dos patrocinadors principals: Andorra Telecom com patrocinador tecnològic i una entitat financera del país com patrocinador de plata.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, parròquia amfitriona d’aquesta edició, destaca la importància de tornar a rebre el Congrés en un moment en el que des del Comú es treballa intensament per a diversificar l’economia, en inversions i accions que ajuden a impulsar el sector turístic, “Encamp vol ser capdavantera en la modernització i l’envelliment de la parròquia i en generar sinergies entre sectors públic i privats per a ajudar a un desenvolupament econòmic sostenible”.

Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç d’Andorra, recorda que les destinacions de muntanya han de disposar d’una nova prospectiva i estratègia per a innovar, diversificar i millorar la qualitat i competitivitat de la oferta turística. Per aquest motiu, es tractaran els efectes i els desafiaments generats pel canvi climàtic, la competència global i l’estacionalitat en àrees de muntanya, i com trobar solucions conjuntes per millorar la qualitat turística.

L’embranzida que el turisme de benestar ha fet darrerament mostra clarament la importància que el visitant dona a la salut i al benestar. El turista relaciona directament la sostenibilitat de la destinació amb la seva oferta turística.

També és de cabdal importància analitzar la governança i les millors estratègies per a fidelitzar la mà d’obra. Cal que l’empresa difongui els seus valors i doni prioritat a la qualitat dels serveis.

Per a tractar els temes que afecten als territoris de muntanya, el Congrés reunirà professionals internacionals de referència per a debatre conjuntament models i experiències que es promouen a tot el món.

Properament al web www.mountainlikers.com es publicarà més informació com ara els ponents i el programa.





El valor de la sostenibilitat i el benestar de l’oferta turística de muntanya

Per a abordar els principals temes, la trobada es dividirà en quatre sessions que debatran sobre el turisme de salut, benestar i termalisme; l’impuls i la diferenciació del turisme de muntanya; els productes turístics emergents; i la formació i la capacitació dels professionals del sector, entre altres temàtiques d’interès general.





Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar

El Congrés és una iniciativa dels set Comuns i del Govern d’Andorra, juntament amb l’OMT, amb la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya. Amb una periodicitat biennal, la primera edició es va celebrar l’any 1998 a Escaldes-Engordany i, des d’aleshores, cada edició s’organitza en una parròquia diferent.