Seminari del Raonador sobre el tràfic d’éssers humans per a conscienciar i reforçar la cooperació institucional andorrana

El Raonador del Ciutadà, en el marc del seu compromís amb la defensa dels drets humans, organitza el proper dijous, dia 6 de novembre, a partir de les 9 del matí, el seminari “Tràfic d’éssers humans”, que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’activitat és presencial, gratuïta i està oberta al públic en general.
Objectius del seminari
El seminari, respon a l’encàrrec de la Segona orientació estratègica relativa, a la lluita contra el tràfic d’éssers humans, període 2025-2027 coordinada pel Ministeri de Justícia i Interior, i on la institució del Raonador del Ciutadà assumeix un paper actiu amb tres objectius principals:
- Conscienciar les empreses sobre la seva responsabilitat i el seu paper clau en la prevenció i detecció de situacions d’explotació.
- Sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos i les conseqüències del tràfic, així com sobre els drets de les víctimes.
- Impulsar la cooperació amb les organitzacions de la societat civil per a garantir una atenció adequada i coordinada a les víctimes.
El seminari comptarà amb experts de reconegut prestigi internacional en l’àmbit jurídic, policial, social i empresarial. El programa s’estructura en cinc ponències:
- Marta Villaverde Pereiras, Fiscal Adjunta: “Tràfic d’éssers humans. Fixació de conceptes jurídics”.
- Fernando Guerrero Garcia, Comissari i Cap de la Brigada Central de Tràfic d’Éssers Humans de la Policia Nacional d’Espanya: “Experiència espanyola en la detecció del tràfic”.
- Rosa Flores Infante, Creu Roja Espanyola: “Detecció i acompanyament de víctimes d’explotació laboral”.
- Santiago Serrano, Defensoria de París: “Tràfic d’éssers humans a França”.
- Alberto Jimenez-Piernas Garcia, Universitat d’Alcalà i fundador de la Plataforma de Negoci Responsable: “Responsabilitat dels empresaris. Casos de bones pràctiques”.
La jornada conclourà amb la cloenda institucional a càrrec de Carles Ensenyat Reig, síndic general.
Un fenomen global amb impacte local
El tràfic d’éssers humans és una de les violacions més greus dels drets fonamentals i afecta milions de persones arreu del món. Es tracta d’un delicte complex i transnacional que implica la captació, transport i explotació de persones, sovint mitjançant engany, coacció o abús de vulnerabilitat. Les finalitats d’explotació són diverses: sexual, laboral, domèstica, mendicitat forçada o tràfic d’òrgans.
Tot i que tradicionalment s’ha associat a grans xarxes internacionals, el fenomen també té expressions locals i pot manifestar-se en contextos laborals o de vulnerabilitat econòmica, especialment en sectors amb alta rotació de mà d’obra o poca regulació.
Segons el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, “la lluita contra el tràfic d’éssers humans requereix una mirada integral, que combini prevenció, detecció, atenció a les víctimes i corresponsabilitat de tots els actors socials andorrans”.
Amb aquest seminari, la institució vol enfortir la sensibilització i la cooperació entre els sectors públic i privat, i impulsar una cultura de respecte als drets humans en l’àmbit laboral i social.
Un espai per a la reflexió i la col·laboració
El seminari està adreçat a empresaris, sindicats, treballadors públics i privats, professionals de recursos humans, cossos policials, personal sanitari, psicòlegs, advocats, fiscals, batlles, magistrats, ONG i la ciutadania en general.
Cañada afegeix que el seminari “pretén crear un espai de reflexió compartida on conflueixin experiències, bones pràctiques i propostes per millorar la detecció i protecció de les victimes.”
Aquest esdeveniment vol contribuir a reforçar el compromís d’Andorra amb els drets humans i la justícia social, posant el focus en la prevenció, la protecció de les víctimes i la responsabilitat compartida de tots els actors implicats.
Informació pràctica
- Data: Dijous 6 de novembre de 2025
- Lloc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella
- Horari: De 9h a 13:10h
- Format: Presencial i gratuït
- Inscripcions: fins al 4 de novembre, enviant un correu a info@raonadordelciutada.ad. Les places són limitades.