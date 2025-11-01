Arrenca la “XIV Setmana de cinema espiritual. Cinema amb valors”

Cartell de la present edició de la Setmana de cinema espiritual
Sota el lema “Construint ponts”, des del dilluns vinent, dia 3, i fins al divendres 7 de novembre, se celebrarà, a Andorra, la “XIV Setmana de cinema espiritual. Cinema amb valors”. L’esdeveniment està organitzat per la delegació d’ensenyament del Bisbat d’Urgell i, a través de les pel·lícules projectades, es pretén extreure valors essencials per a la vida de cadascú. S’entén per cinema espiritual, el que aborda en les seves pel·lícules els grans interrogants sobre el sentit de la vida, les relacions personals i els camins de l’amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en l’elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa.

La projecció programada per a aquest dilluns, 3 de novembre, a les 20 hores, als Cinemes illa Carlemany, és “BONHOEFFER”, adreçada al públic adult i oberta a tothom. Des de casa comuna-antic museu del tabac de Sant Julià de Lòria sortirà un autobús gratuït a les 19:15 hores per a dirigir-se cap a Escaldes. En acabar la pel·lícula l’autobús retornarà els espectadors a Sant Julià. Qui estigui interessant en assistir a la projecció s’ha d’adreçar a la rectoria o l’església de Sant Julià o bé trucar al telèfon 344 155.

La resta de pel·lícules de la “XIV Setmana de cinema espiritual. Cinema amb valors” tindran com a públic destinatari alumnes de primària i d’ESO. Els films escollits són “Camp3ón. Al futbol se juega en equipo” (5è i 6è de primària); “Alas blancas” (1r i 2n d’ESO); i “La historia de Souleymane” (3a i 4t d’ESO).

