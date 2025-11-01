Arrenca la “XIV Setmana de cinema espiritual. Cinema amb valors”

Sota el lema “Construint ponts”, des del dilluns vinent, dia 3, i fins al divendres 7 de novembre, se celebrarà, a Andorra, la “XIV Setmana de cinema espiritual. Cinema amb valors”. L’esdeveniment està organitzat per la delegació d’ensenyament del Bisbat d’Urgell i, a través de les pel·lícules projectades, es pretén extreure valors essencials per a la vida de cadascú. S’entén per cinema espiritual, el que aborda en les seves pel·lícules els grans interrogants sobre el sentit de la vida, les relacions personals i els camins de l’amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en l’elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa.
La projecció programada per a aquest dilluns, 3 de novembre, a les 20 hores, als Cinemes illa Carlemany, és “BONHOEFFER”, adreçada al públic adult i oberta a tothom. Des de casa comuna-antic museu del tabac de Sant Julià de Lòria sortirà un autobús gratuït a les 19:15 hores per a dirigir-se cap a Escaldes. En acabar la pel·lícula l’autobús retornarà els espectadors a Sant Julià. Qui estigui interessant en assistir a la projecció s’ha d’adreçar a la rectoria o l’església de Sant Julià o bé trucar al telèfon 344 155.
La resta de pel·lícules de la “XIV Setmana de cinema espiritual. Cinema amb valors” tindran com a públic destinatari alumnes de primària i d’ESO. Els films escollits són “Camp3ón. Al futbol se juega en equipo” (5è i 6è de primària); “Alas blancas” (1r i 2n d’ESO); i “La historia de Souleymane” (3a i 4t d’ESO).