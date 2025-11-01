La Xarranca presenta Circul’Art 2026, amb novetats i un debat sobre la “síndrome de l’impostor”

La Xarranca inaugura una nova edició del projecte Circul’Art, una iniciativa que apropa l’art contemporani a la ciutadania portant-lo directament als espais quotidians. El proper dimarts, 4 de novembre, a L’Institucional, s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades pel jurat per formar part del Circul’Art 2026. Com a novetat d’aquest any, també es podran veure les obres no seleccionades en una mostra paral·lela, que oferirà propostes de lloguer i venda, ampliant així les oportunitats de difusió i col·laboració entre artistes i públic.
El projecte Circul’Art consisteix en la circulació trimestral d’obres d’art per diferents cases, empreses o institucions que s’inscriuen com a espais acollidors. Durant un any, cada espai rep quatre obres diferents, permetent viure l’art de manera propera i quotidiana.
Amb aquesta nova edició, La Xarranca reafirma el seu compromís amb la difusió de la creació contemporània andorrana i amb la voluntat de trencar barreres entre l’artista i el públic.
Debat obert: “La síndrome de l’impostor en l’artista”
Després de la inauguració, tindrà lloc un debat obert al públic sobre La síndrome de l’impostor en l’artista, un tema que sovint afecta la confiança i la trajectòria professional dels creadors.
Hi participaran: Neus Mola, professora d’art; Núria Prenafeta, coach; i Alfons Piera i Gemma Piera, artistes.
El debat abordarà qüestions com ara:
- Com es manifesta la síndrome de l’impostor en els processos creatius?
- Quina relació hi ha entre el perfeccionisme i la sensació de “no ser prou bo”? – Es pot transformar la vulnerabilitat en una força artística?
L’acte és gratuït i obert a tothom, especialment adreçat a artistes, estudiants i persones interessades en els processos creatius i els reptes emocionals del món de l’art.
Crida per al Circul’Art 2027
La Xarranca fa una crida a noves cases, empreses i institucions que vulguin formar part del Circul’Art 2027 com a espais acollidors. L’objectiu és ampliar els circuits i oferir a més artistes la possibilitat de fer circular les seves obres per tot el país.
Les entitats interessades poden contactar amb La Xarranca a través del correu xarranca.artistes@gmail.com per a conèixer les condicions i participar en el projecte.
Programa del 4 de novembre de 2025
- 18.30 h – Inauguració de Circul’Art 2026 a L’Institucional.
- 19.30 h – Debat obert: “La síndrome de l’impostor en l’artista”.
Lloc: L’Institucional – Parc Central, Andorra la Vella.
- Entrada: gratuïta