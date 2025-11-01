La Xarranca presenta Circul’Art 2026, amb novetats i un debat sobre la “síndrome de l’impostor”

Cartell anunciador de la nova edició del Circul'Art (La Xarranca)
La Xarranca inaugura una nova edició del projecte Circul’Art, una iniciativa que apropa l’art contemporani a la ciutadania portant-lo directament als espais quotidians. El proper dimarts, 4 de novembre, a L’Institucional, s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades pel jurat per formar part del Circul’Art 2026. Com a novetat d’aquest any, també es podran veure les obres no seleccionades en una mostra paral·lela, que oferirà propostes de lloguer i venda, ampliant així les oportunitats de difusió i col·laboració entre artistes i públic.

El projecte Circul’Art consisteix en la circulació trimestral d’obres d’art per diferents cases, empreses o institucions que s’inscriuen com a espais acollidors. Durant un any, cada espai rep quatre obres diferents, permetent viure l’art de manera propera i quotidiana.

Amb aquesta nova edició, La Xarranca reafirma el seu compromís amb la difusió de la creació contemporània andorrana i amb la voluntat de trencar barreres entre l’artista i el públic.



Debat obert: “La síndrome de l’impostor en l’artista”

Després de la inauguració, tindrà lloc un debat obert al públic sobre La síndrome de l’impostor en l’artista, un tema que sovint afecta la confiança i la trajectòria professional dels creadors.

Hi participaran: Neus Mola, professora d’art; Núria Prenafeta, coach; i Alfons Piera i Gemma Piera, artistes.

El debat abordarà qüestions com ara:

  • Com es manifesta la síndrome de l’impostor en els processos creatius?

  • Quina relació hi ha entre el perfeccionisme i la sensació de “no ser prou bo”? – Es pot transformar la vulnerabilitat en una força artística?

L’acte és gratuït i obert a tothom, especialment adreçat a artistes, estudiants i persones interessades en els processos creatius i els reptes emocionals del món de l’art.



Crida per al Circul’Art 2027

La Xarranca fa una crida a noves cases, empreses i institucions que vulguin formar part del Circul’Art 2027 com a espais acollidors. L’objectiu és ampliar els circuits i oferir a més artistes la possibilitat de fer circular les seves obres per tot el país.

Les entitats interessades poden contactar amb La Xarranca a través del correu xarranca.artistes@gmail.com per a conèixer les condicions i participar en el projecte.



Programa del 4 de novembre de 2025

  • 18.30 h – Inauguració de Circul’Art 2026 a L’Institucional.
  • 19.30 h – Debat obert: “La síndrome de l’impostor en l’artista”.

Lloc: L’Institucional – Parc Central, Andorra la Vella.

  • Entrada: gratuïta

