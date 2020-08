S’eleven a 130 els casos actius de Covid-19

Els casos actius de Covid-19 s’eleven a 130 segons les dades exposades pel ministre Portaveu, Eric Jover, que ha explicat aquest dilluns que el Govern treballa en la detecció proactiva de casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 amb l’objectiu “d’identificar selectivament les persones contagiades”. Jover ha recordat que el Ministeri de Salut està duent a terme diferents cribratges en els sectors professionals del país que es veuran complementats amb l’estudi de la comunitat educativa, així com amb les proves voluntàries de ciutadans que per pròpia iniciativa demanin fer-se una anàlisi diagnòstica.

El Portaveu ha posat en relleu que els cribratges “donen la màxima facilitat als ciutadans per detectar persones malaltes i superar aquest rebrot com més ràpidament possible”. En tot cas, Eric Jover ha recordat, davant la tornada del període estiuenc, la importància de mantenir les mesures preventives contra la COVID-19: higiene de mans, distància interpersonal i ús de la mascareta.

Precisament, Jover ha remarcat que s’ha reforçat encara més el servei de cita prèvia per fer-se les proves diagnòstiques del coronavirus. El ministre ha manifestat que, amb la voluntat d’atendre el volum de la demanda actual, el Govern ha externalitzat el servei a un centre de trucades que entrarà en funcionament aquest dimarts. L’horari del servei serà de 8 hores a 18 hores de dilluns a divendres i dissabte i diumenge entre les 8 hores i les 14 hores.

Pel que fa a l’actualització sanitària, el nombre de casos actius és de 130 persones. Des de l’inici de la pandèmia al país hi ha hagut 1.060 casos, 877 dels quals ja s’han recuperat. Actualment hi ha quatre persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i una a la Unitat de Cures Intensives. Eric Jover ha afegit que les autoritats sanitàries continuen treballant en enquestes epidemiològiques per controlar els contactes de tots els diagnosticats.