Segueixen els actes de celebració pel 30è aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal

Amb motiu de les celebracions del 30è aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal, l’entitat cultural presentarà el proper dimecres, 22 d’abril, a la Biblioteca del Ministeri de Cultura, el llibre Integrats, una recull fotogràfic amb el material de l’exposició itinerant amb el mateix nom que es va inaugurar a l’Hotel Rosaleda el dia 7 de febrer de 2023. A les 19 hores, els membres del Grup presentaran la seva segona publicació escrita desprès que, l’any 2021, haguessin presentat el llibre “Memòries d’argent”, un recull de l’activitat de l’entitat cultural al llarg de 25 anys de vida.
Enguany, per a commemorar tres dècades de cultura i amistat, els membres del Grup proposen un recull del patrimoni andorrà fusionat amb la cultura popular portuguesa, una iniciativa que ha rebut els majors elogis per part de les entitats de les set parroquies, del Ministeri de cultura andorrà i, fins i tot, per part del municipi de Viana do Castelo que també s’ha afegit a la itinerància de l’exposició fotogràfica Integrats, l’agost de 2024.
La obra compta amb les col·laboracions del Ministeri de cultura del Principat d’Andorra, el Ministeri d’afers exteriors de Portugal i el suport institucional del Consolat General de Portugal. A més a més, la producció del llibre compta amb el patrocini de l’empresa Nova Elegance i del Group Nova que fa més d’una década aposta per l’acció cultural del Grup de Folklore Casa de Portugal.
Desprès de la presentació de l’obra Integrats, els membres del Grup tenen una agenda atapeïda les properes setmanes: la col·laboració conjunta amb el Consolat General de Portugal en la realització de la celebració de la Revolució dels Clavells, el dia 25 d’abril, l’organització del concert musical, el dia 1 de maig, al Complex d’Encamp, amb el music Chris Ribeiro i la seva banda, i el dia 2 de maig, la realització del festival de Folklore “Danses del mon”, al Prat del Roure amb la cultura popular de Portugal, Andorra, Perú i Argentina.