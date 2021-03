Satisfacció al turisme del Pirineu per la recuperació de la mobilitat a Catalunya

Els representants del sector turístic de la plana de Lleida i del Pirineu han valorat de manera “molt satisfactòria” l’anunci del Procicat d’aixecar el confinament comarcal i permetre, des d’aquest dilluns, la mobilitat arreu de Catalunya amb la bombolla habitual de convivència. El Patronat de Turisme n’ha fet balanç després d’una reunió virtual convocada amb representants de les diferents associacions sectorials de turisme de la demarcació, per valorar la situació actual del sector i les perspectives de cara a Setmana Santa i l’estiu.

El sector s’ha mostrat satisfet tant per les noves mesures com perquè “s’han comunicat amb temps suficient per poder estar ben organitzats de cara a les properes vacances de Setmana Santa”. Tots els assistents han reiterat els esforços que han fet els diversos subsectors per garantir les mesures de seguretat, amb l’aplicació dels protocols necessaris, i han demanat a partir d’ara “poder treballar d’una manera continuada” i que “no es tracti d’una nova obertura temporal que tant està perjudicant el sector”, molest per les constants mesures d’obertura o tancament.

Els establiments implicats han destacat “el bon nivell de reserves” que ja tenen i “les ganes que la gent té de sortir i gaudir dels espais naturals i de les activitats a l’aire lliure”. Fins i tot en el sector del càmping s’està notant un bon nivell de reserves per a dates anteriors als dies festius del període de Setmana Santa, per evitar els moments de major concentració de públic. Tots han coincidit a valorar la bona gestió que es va fer durant l’estiu del 2020 del gran nombre de turistes que van rebre les contrades del Pirineu, amb guarismes per sobre d’anys anteriors.

L’hostaleria segueix demanant ampliar horaris

Per part de la Federació d’Hostaleria, s’ha demanat poder ampliar els horaris d’obertura actuals de bars i restaurants, fins a l’hora de sopar, i poder obrir les terrasses fins més enllà de les 5 de la tarda. De cara al mercat francès, amb molta influència a l’Aran i a la Cerdanya, s’ha demanat poder establir unes mesures que en permetin el desplaçament, ja sigui mitjançant proves PCR o d’altres proves serològiques avalades.

Des de la Federació de Turisme Rural han manifestat que viuen una “certa confusió” pel que fa a les unitats de convivència que pot acollir un mateix establiment. Les cases rurals tenen una capacitat mitjana d’unes 15 persones. En canvi, només està permesa la mobilitat de 4 persones d’una mateixa unitat familiar i a hores d’ara no es té clar quina és la capacitat d’usuaris que podrà acollir cada establiment.

El turisme actiu pren el relleu a una temporada d’hivern perduda

El turisme actiu agafarà just ara el relleu d’una temporada de neu quasi perduda per culpa de les successives restriccions. Des d’aquest sector, amb especial presència al Pallars Sobirà però que també creix a d’altres comarques pirinenques, s’han mostrat molt satisfets per les noves mesures anunciades i “il·lusionats” per poder preparar la campanya amb prou temps, alhora que reivindiquen les mesures de seguretat que ja van aplicar l’any passat.

A la reunió hi han participat la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol; el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau; la presidenta de l’Associació de Càmpings de Lleida, Marta Cortina; el president de la Federació de Cases de Turisme Rural del Pirineu i les Terres de Lleida, Jaume Ramon; el president de l’Associació d’Empreses de Turisme Actiu i Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet; el delegat d’ACAVE a Lleida, Jaume León, i el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre.