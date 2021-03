Sant Julià recondueix despesa per més de 2 milions

La sessió de ordinària del Consell de Comú de Sant Julià de Lòria, celebrada de manera telemàtica aquest divendres, ha servit per aprovar els reconduïts de l’exercici 2020 al 2021. Es tracta de despeses que en acabar l’any encara es trobaven en curs o no s’ha rebut la factura corresponent. Així, s’ha aprovat reconduir a l’exercici 2021 un total de 2.149.897 euros dels quals 1.907.700 euros corresponen a despeses d’inversió, prop d’1.300.000 euros corresponen a treballs de la cartografia cadastral i del dipòsit d’aigua de Nagol, i 242.196 euros despesa corrent.

També s’ha aprovat un pla de reestructuració de l’administració que es basa en l’Ordinació de la Funció Pública i en la Llei 9/2020 de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic. En aquest sentit, s’han aprovat diferents reglaments:

– Reglament intern pel personal del Comú

– Reglament intern del Servei de Circulació comunal i nou complement específic pel personal del Servei de Circulació

– Reglament de compensacions pel personal del Comú

– Reglament de carrera professional horitzontal i gestió de l’acompliment per personal del Comú

– la nova estructura organitzativa dels llocs de treball amb la nova graella salarial i la modificació de l’article 77 de l’Ordinació de la Funció Pública

– Reglament d’horaris del personal de diferents departaments comunals

El cònsol major, Josep Majoral, ha destacat que “l’objectiu és assolir una racionalització econòmica i dels recursos humans, així com aplanar les corbes de creixement de l’administració comunal”. Ha afegit que “no es tocaran els salaris, es professionalitza el creixement laboral i s’estableixen les mateixes regles per a tothom per evitar greuges entre treballadors”.

També ha explicat que per arribar a l’aprovació dels reglaments, prèviament es van presentar en reunions de caire polític en les quals han participat els tres consellers de la minoria, reunions amb els diferents caps de departament liderades per l’empresa externa de recursos humans i reunions a títol personal entre els treballadors o els representants de l’associació de treballadors amb els cònsols o amb el departament de recursos humans. Després, se’ls va fer arribar un primer esborrany de la documentació i van tenir 13 dies per fer les esmenes escaients. De les efectuades, Majoral ha informat que el 90% han estat considerades favorablement.

La votació ha comptat amb l’abstenció dels tres consellers de la minoria manifestant, segons Ma Àngels Aché, que “ha faltat consens que permetés fer un intercanvi dinàmic de propostes i esmenes i que una comunicació més directa hauria permès evitar dubtes i esvair malentesos”.