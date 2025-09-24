S’aprova una quota general de 830 noves autoritzacions de residència i treball i 70 per a futbolistes professionals

El Govern continua impulsant mesures per a controlar el creixement poblacional d’Andorra amb l’aprovació de la nova quota general d’immigració. Aquest nou Reglament inclou aspectes que tenen com a objectiu el foment del creixement digerible i sostenible, sense deixar d’atendre les necessitats de treballadors per als diversos sectors econòmics del país. La nova quota d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer és de 900 treballadors, dividida en dos reglaments 830 destinats a la quota general i 70 per a una quota especial de futbolistes professionals.
Cal recordar que a principis de setembre el Govern ja va avançar una quota de 100 autoritzacions per a professions determinades i essencials que es restaran de la quota general que aquest dimecres ha aprovat el Govern. Aquest fet garanteix que no hi hagi un increment desmesurat de les autoritzacions de treball.
Entrant al detall dels requisits, el Reglament modifica l’apartat relatiu a la demanda d’experiència professional de les persones nacionals extracomunitàries, retornant a les condicions que hi havia abans de la pandèmia de la COVID-19. El sol·licitant d’una autorització d’immigració que no ha treballat mai per a cap empresa andorrana amb anterioritat haurà de demostrar un mínim de 6 anys d’experiència professional (fins ara havia d’acreditar 4 anys) en la mateixa activitat laboral que pretén desenvolupar al Principat. Aquesta experiència professional haurà de ser demostrable amb certificats laborals i vida laboral oficial del país on ha treballat que ha d’estar degudament legalitzada.
Així mateix, aquest requisit de 6 anys d’experiència s’anirà esglaonant en funció de les temporades que hagin treballat a Andorra de forma prèvia:
- Si ha treballat 1 temporada a Andorra ha d’acreditar 5 anys d’experiència a l’estranger.
- Si ha treballat 2 temporades a Andorra ha d’acreditar 4 anys d’experiència a l’estranger.
- Si ha treballat 3 temporades a Andorra ha d’acreditar 3 anys d’experiència a l’estranger.
- Si ha treballat 4 temporades a Andorra ha d’acreditar 2 anys d’experiència a l’estranger.
- Si ha treballat 5 temporades a Andorra ha d’acreditar 1 any d’experiència a l’estranger.
- Si ha treballat 6 temporades o més a Andorra no ha d’acreditar cap d’experiència suplementària.
Per a comptabilitzar una temporada, cal que l’empleat hagi treballat a Andorra com a mínim durant quatre mesos complets en la mateixa ocupació per a la qual sol·licita l’autorització d’immigració si es tracta de les temporades d’hivern, o durant tres mesos en cas d’haver treballat durant les temporades d’estiu. Finalment, convé recordar que d’acord amb les disposicions de la Llei de la llengua pròpia i oficial les persones que obtinguin l’autorització de residència i treball en mèrits d’aquesta quota hauran d’acreditar tenir el nivell A1 de català a la primera renovació i, el nivell A2 a la segona renovació. El contingent de la quota general estarà disponible a partir del proper 1 d’octubre.
Contingent especial per a futbolistes professionals
De forma paral·lela a l’aprovació de la quota general, el Govern, aquest dimecres, també ha aprovat un Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a l’ocupació de futbolista professional. Aquest quota concreta s’ha impulsat per a donar resposta a les demandes de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i de la Lliga Nacional de Futbol que no havien presentat les sol·licituds d’autorització d’immigració abans de final d’agost, moment en el qual es va exhaurir la quota aprovada al mes d’abril. Aquest fet ha suposat la impossibilitat de poder començar les competicions ja que certs equips no tenen jugadors que puguin ser inscrits a la Federació per a disputar els partits.
Aquesta quota és únicament per a l’ocupació de futbolista professional amb un contingent de 70 autoritzacions, no ampliable, que, en aquest cas, entrarà en vigor el proper dilluns, 29 de setembre. De la mateixa manera que amb la petita ampliació avançada que va obrir el Govern a principis de mes, les autoritzacions efectives que es facin d’aquesta quota de 70 es descomptaran del contingent del Reglament de la quota general per totes les altres ocupacions que el Govern ha aprovat aquest dimecres.