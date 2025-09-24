L’alumnat de La ZER Urgellet dona 900€ al projecte Aliments per la Solidaritat del Banc dels Aliments de la Seu i comarca

Una representació dels alumnes de la ZER Urgellet, acompanyats per diverses mestres, han lliurat un total de 902,70€, al Banc dels Aliments de la Seu d’Urgell i comarca, concretament al projecte Aliments per la Solidaritat. Els alumnes han obtingut aquests diners a través d’un projecte d’emprenedoria que han treballat a les seves respectives escoles (Castellciutat, Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, Sant Esteve d’Alàs i de Tuixent) creant cooperatives escolars, a través de les quals l’alumnat va elaborar diferents productes i objectes per a posar-los a la venda tant al mercat setmanal de la Seu com a la Fira de les Trementinaires de Tuixent. Així, els diners obtinguts de la venda d’aquestes manualitats han estat destinats a la solidaritat.
“Volem reconèixer de forma especial els projectes de caire social que es fan des de les escoles, en aquest cas les que composen la ZER Urgellet. Gràcies a aquests projectes, l’alumnat creix i es nodreix de valors que l’acompanyaran tota la vida. L’aportació que professorat i alumnes han fet al banc d’aliments no ha estat només econòmica. És la llavor que germinarà en cada infant i ens aproparà a una societat que entén les seves particularitats, s’acompanya i avanç”, ha manifestat la tinent d’alcalde d’Acció Social i regidora d’Educació, Christina Moreno, que ha estat present en l’acte simbòlic de lliurament d’aquesta donació solidària.