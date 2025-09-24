El Projecte de llei per a assolir el permís de naixement igualitari de forma progressiva inicia el tràmit parlamentari

El Govern ha aprovat el Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, amb l’objectiu d’establir un permís de naixement igualitari. Així, el segon progenitor (pare o mare) passarà a tenir el mateix nombre de setmanes de descans que la mare: 20 setmanes, en lloc de les 4 actuals. La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha presentat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres el projecte de llei que recull la proposta exposada al Consell General el juliol passat i que té com a finalitat promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, millorar la protecció social durant els períodes de cura i garantir la igualtat de gènere.
L’increment del permís serà progressiu: a partir de 2026, s’afegiran dues setmanes anuals al descans del segon progenitor, fins a arribar a les 20 setmanes l’any 2033. A més, el permís serà intransferible, assegurant per llei la corresponsabilitat en les tasques de cura i fomentant una igualtat real entre sexes.
El text també contempla una clàusula per a avaluar la possibilitat d’accelerar la implantació del nou model, segons ha anunciat Cadena. Un cop transcorreguts els tres primers trimestres de vigència de la llei, es farà una anàlisi sobre la seva viabilitat i si els resultats són positius, el Govern introduirà les modificacions pertinents en el Projecte de llei de pressupost de 2027 per a avançar el calendari d’aplicació.
Pel que fa al període de descans obligatori, s’estipulen sis setmanes de descans immediat per a la mare i dues per al segon progenitor, amb la finalitat de garantir una adequada recuperació postpart i un acompanyament apropiat.
En els casos de famílies monoparentals, la mare podrà acumular les setmanes que haurien correspost a l’altre progenitor. Això suposa, per al 2033, un total de fins a 40 setmanes. Aquest dret s’aplicarà tant a persones assalariades com treballadores per compte propi.
Per als processos d’adopció i acolliment, també s’aplicarà un sistema de permisos igualitaris. A partir de 2026, el descans conjunt serà de 24 setmanes, i augmentarà gradualment fins a les 38 el 2033, distribuïdes de forma equitativa: 19 per a cada progenitor. El còmput s’iniciarà segons la data de resolució de l’adopció o l’inici de l’acolliment.
Finalment, en cas de defunció d’un dels progenitors, el període total de descans podrà acumular-se, però sense superar les 38 setmanes. En situacions de mort del nadó, es mantindran els permisos establerts, llevat que la persona afectada sol·liciti reincorporar-se voluntàriament a la feina.
Distintiu per a les empreses que promoguin la igualtat
Amb la finalitat de promoure mesures que permetin la conciliació de la vida laboral i personal, s’ha introduït al Projecte de llei la creació un distintiu per a acreditar i reconèixer les empreses que destaquin per la seva aplicació en polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per a l’aplicació de polítiques encaminades a fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral.