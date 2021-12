S’aprova la convocatòria de la prova per a la traducció i la interpretació jurades

La publicació de l’edicte per fer pública la convocatòria de les proves per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades, s’ha aprovat a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell. Les persones interessades a obtenir aquesta habilitació professional, i que ja estiguin autoritzades pel Govern per a l’exercici de la professió titulada de la traducció o la interpretació, han de presentar la sol·licitud al Servei de Tràmits del Govern, abans de les 17 hores del 2 de febrer del 2022.

Per obtenir l’habilitació de traductor jurat, els candidats han de superar un examen de llengua catalana de nivell C2, que tindrà lloc el 18 de juny a les 9 hores la part escrita, i a les 18 h, la part oral. Els exàmens de llengua catalana tindran lloc a l’Escola Andorrana de Segona ensenyança de Santa Coloma.

A més, els candidats han de superar un examen de dret i d’ordenament jurídic andorrà, que tindrà lloc el 6 de juliol del 2022 a les 9 hores, i un examen de traducció jurídica i administrativa que tindrà lloc el 7 de juliol del 2022 a les 9 hores, en ambdós casos a l’edifici administratiu de l’Obac.

Per obtenir l’habilitació d’intèrpret jurat, a més dels exàmens ja esmentats, també cal superar l’examen d’interpretació que tindrà lloc el 7 de juliol del 2022 a les 15 hores, a l’edifici administratiu de l’Obac.

Els resultats de les proves es faran públics el dia 13 de juliol a partir de les 9 hores al Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (edifici administratiu de l’Obac).