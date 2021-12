Adjudicat el subministrament de mobiliari per al futur Centre Residencial d’Educació Intensiva

L’adjudicació del concurs públic per al subministrament i instal·lació de mobiliari per al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) s’ha aprovat, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés.

L’adjudicació, dividida en tres lots, ha recaigut sobre l’empresa Ofijet per un import de 28.384,20 euros per a mobiliari d’oficina, habitacions i taules, i per 1.360,92 euros per a equipaments de reproducció i impressió.

Es recorda que les obres per reformar l’antiga residència Solà d’Enclar d’Andorra la Vella per instal·lar-hi el CREI es troben en una fase avançada i, per aquest motiu, s’adjudica ara el lliurament i muntatge del mobiliari.