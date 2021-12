Andorra signa el Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia

S’ha aprovat la signatura del Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia. Una vegada es faci efectiva la signatura a la seu del Consell d’Europa a Estrasburg, el Conveni passarà a tràmit parlamentari per a l’aprovació de la seva ratificació.

Amb aquesta decisió, Andorra fa un pas més en l’àmbit de la protecció dels animals de companyia i proporciona l’oportunitat d’elevar a un pla internacional el reconeixement del marc legal vigent. El conveni permet protegir i compaginar el dret de les persones a beneficiar-se de la tinença d’un animal de companyia amb el dret dels animals de gaudir d’una vida digna i lliure de patiments innecessaris.

L’objecte principal del conveni és establir la protecció jurídica dels animals de companyia basada en la salvaguarda de la seva salut i el seu benestar. El conveni també regula altres aspectes com són la prohibició de l’abandó i la recollida i posterior tractament que es pot procurar als animals de companyia errants, així com les condicions per a les quals s’ha de regir la cria i reproducció, la comercialització i la cessió d’aquest tipus d’animals.

Amb l’adhesió a aquest conveni es reforça el marc jurídic vigent a Andorra destinat a fomentar la tinença d’animals de companyia i assegurar el seu benestar, de manera que tota persona que sigui propietària d’un animal de companyia li proporcioni la cura necessària: alimentació i aigua suficients, oportunitat de poder fer exercici i un allotjament adaptat a les seves necessitats en funció de cada espècie i raça.