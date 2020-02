El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament per a la creació de l’Observatori de la Igualtat. La proposta, que sorgeix de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana encapçalada per Marc Pons, té com a objectiu implementar un organisme al Principat que s’encarregui de la recopilació i anàlisi de totes les dades existents sobre la igualtat i no-discriminació incloent-hi la perspectiva comparada. Aquest recull, garantirà la coordinació entre les diferents administracions públiques i privades del país, així com una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques.

La creació d’aquest organisme segueix i permet atendre els criteris i directrius de diversos organismes internacionals als quals el país està adherit. A més, també constitueix una de les accions prioritàries del Govern per a garantir l’execució del Pla Estratègic per a la Implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’aplicació de la Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, aprovada el 2019.

El Reglament es desglossa en vuit articles i una disposició final que defineixen l’objecte i desenvolupen o completen la regulació legal pel que fa a la naturalesa, l’objectiu i l’adscripció de l’Observatori de la Igualtat, com també les funcions, la composició i el funcionament intern.

D’aquesta manera, es determina que l’Observatori estarà format per un ple, una junta executiva i unes comissions. Aquestes últimes són: la comissió de Dones, Gent Gran, Persones amb Discapacitat, Infància, Adolescència i Joventut, Persones LGTBIQ+ i Persones nouvingudes. En aquestes comissions hi podran participar totes les entitats socials necessàries per aportar suggeriments, opinions i propostes al ple de l’Observatori.

El Reglament preveu que el ple estigui integrat pel cap de Govern; el titular d’Afers Socials; el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana; el titular de Presidència, Economia i Empresa; un representant dels comuns; la persona responsable de l’Institut d’Estudis Andorrans; la persona que ostenti el càrrec del Raonador del Ciutadà; la persona responsable de la direcció del Departament d’Estadística; la persona responsable de la direcció de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i la cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

Els recursos destinats a l’Observatori de la Igualtat han de tenir per objectiu l’anàlisi, el tractament i la realització d’estudis, entre altres, de la situació de dones i col·lectius amb risc de vulnerabilitat en relació als diferents àmbits de la vida: ocupació i treball, educació, participació ciutadana, cultura i lleure, vida familiar, violència, etc.

Per això, el Reglament preveu que l’òrgan pugui elaborar un pla anual i una memòria anual de les accions desenvolupades fer-ne difusió. El Reglament preveu que el ple es reuneixi dues vegades l’any amb caràcter ordinari.