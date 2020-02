El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la participació d’Andorra a l’Exposició Universal de Dubai, que tindrà lloc entre el 20 d’octubre del 2020 i el 10 d’abril del 2021, després que el govern dels Emirats Àrabs Units (EUA) convidés Andorra a finals de l’any passat a assistir-hi.

Precisament, es considera que aquest és un esdeveniment de ressò mundial que esdevé un aparador per donar a conèixer el Principat turísticament, així com exposar les oportunitats econòmiques i d’inversió a un públic internacional amb l’objectiu d’atreure inversió estrangera que contribueixi a seguir diversificant l’economia andorrana.

De fet, i tenint en compte que Andorra no participa en una fira de l’Oficina Internacional d’Exposicions des de l’Exposició Saragossa 2008, es destaca la importància de l’esdeveniment de Dubai per promocionar el Principat com a centre d’innovació en un esdeveniment que preveu rebre uns 25 milions de visitants, un 70% dels quals internacionals, i comptarà amb la presència confirmada d’uns 190 països de tot el món.

En aquest sentit, Andorra tindrà un pavelló de dues plantes, la primera de les quals, de 220 metres quadrats, es destinarà a les exhibicions i mostres, mentre que la segona, de 90 metres quadrats, acollirà les oficines i sala de reunions. Està previst que el pavelló aculli, entre d’altres, uns panells d’informació infogràfica sobre Andorra amb una maqueta interactiva de la geografia del país, una zona de realitat virtual i una pantalla digital de 360 graus.

El pavelló està construït i cedit gratuïtament al Govern per l’organització de l’esdeveniment, que també posa a disposició dels països participants els serveis de telecomunicacions i electricitat, així com els serveis de manteniment, neteja i seguretat de les instal·lacions.

A més, els EUA finança el muntatge del contingut del pavelló (interior i exterior); el transport a l’inici i final de l’esdeveniment dels materials de l’exposició; els viatges, dietes i allotjaments per a l’assistència a totes les reunions internacionals preparatòries; 9 viatges d’anada i tornada pel comissari general i el seu equip; i l’allotjament i dietes del comissari general i de la direcció del Pavelló i equip durant tota la durada de l’exposició. L’organització també assumeix el cost dels transports interns i els serveis d’entre 2 i 4 voluntaris locals per donar suport al Pavelló d’Andorra.

Així mateix, Dubai cobreix les següents despeses:

– 5 viatges d’anada i tornada, 3 nits d’allotjament i tràmits de visats per a 5 autoritats nacionals

– Atencions aeroportuàries (serveis de protocol, tràmits de visats i recepció)

– 10 viatges d’anada i tornada, 3 nits d’allotjament i tràmits de visats per a 10 representants culturals;

– 1 viatge d’anada i tornada, 3 nits d’allotjament i tràmits de visat per a una persona de comunicació.

– 400 tiquets pel dia nacional d’Andorra.

– Possibilitat de fer representacions gastronòmiques andorranes.

– Ús de les sales de reunions del Business Center durant els 6 mesos de l’Exposició, amb prioritat en el dia Nacional d’Andorra

En paral·lel, els Emirats Àrabs Units s’encarrega de les despeses generades per la difusió de les activitats d’Andorra en els mitjans de comunicació internacionals i en els canals de comunicació oficials de l’Exposició, així com del material promocional del Pavelló andorrà en anglès, francès i àrab o de la disposició de la sala de premsa.

Tot i que l’aportació dels Emirats Àrabs Units destinada a les despeses del Pavelló d’Andorra arriba als 1,5 milions de dòlars, assumint, d’aquesta manera, el cost de pràcticament totes les necessitats del Principat a l’Exposició, Andorra invertirà uns 150.000 euros per a complements salarials del personal del Pavelló, producció de material audiovisual d’Andorra i el contingut de l’exposició.

D’altra banda, cal remarcar que la participació en l’esdeveniment dels Emirats Àrabs Units, atenent a la necessitat de coordinar totes les activitats que es duran a terme, fan necessària la creació d’un organisme que planifiqui i gestioni les accions del Govern en l’àmbit de la promoció institucional, econòmica i turística del país.

D’aquesta manera, l’Executiu també ha aprovat avui la constitució del Comissariat Nacional per a l’Exposició 2020 de Dubai, que se centrarà en promoció de les oportunitats econòmiques que ofereix Andorra en un entorn d’inversió internacional i en posicionar el país com a centre d’innovació al voltant de la mobilitat i la sostenibilitat a través de la celebració de setmanes temàtiques distribuïdes de l’octubre d’enguany fins a l’abril del 2021. Unes responsabilitats que recauen en el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

Per aquest motiu, s’ha acordat nomenar el Secretari d’Estat de Diversificació econòmica i Innovació, Marc Galabert, com comissari general d’Andorra a l’Exposició. El Comissariat Nacional també està format pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director de la Fundació ActuaTech, Marc Pons.

De manera puntual, i quan es cregui necessari per assolir els objectius del Comissariat, es podran integrar persones que pertanyin a altres organismes i entitats amb l’aprovació prèvia del Govern. Cal tenir present que el Comissariat iniciarà les seves activitats l’1 de març d’enguany i acabarà les seves funcions el 31 de desembre del 2021.