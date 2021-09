Sàpiens, de Yuval Noah Harari

Títol: Sàpiens

Autor/a: Yuval Noah Harari

Pàgines: 608

Editorial: Edicions 62

Sinopsi:

El relat apassionant de l’extraordinària història del gènere humà.

«Aquest llibre és un gran relat de la història de la civilització humana, de com hem evolucionat des dels primers caçadors-recol·lectors fins a com organitzem la nostra societat i economia actuals.» Mark Zuckerberg.

«Un llibre fascinant. Un prodigi de divulgació escrit amb una claredat insòlita, documentat amb rigor i sense enfarfec.» Màrius Serra, La Vanguardia.

«Una obra vibrant i intel·ligent. Relata la història d’un animal insignificant que ha dominat el món.» Agustí Alcoberro, historiador.

«Un llibre formidable, en cada pàgina una dada o una idea que et canvien la mirada que tenies de la història.» Quim Torra, historiador.

«Per comprendre’ns a nosaltres mateixos convé seguir la pista de l’antropòleg Yuval Noah Harari.» Jorge Wagensberg, El Periódico.

Autor/a

Yuval Noah Harari (1976) és professor d’història a la Universitat Hebrea de Jerusalem. Es va especialitzar en història medieval i història militar, però després de doctorar en Història per la Universitat d’Oxford, va passar al camp més ampli de la història del món i els processos macrohistòrics. Els seus llibres inclouen Special Operations in the Age of Chivalry, 1100-1550, The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, 1450-2000, The Concept of «Decisive Battles» in World History i Armchairs, Coffee and Authority: Eye-Witnesses and Flesh-Witnesses, Speak about War, 1100-2000. El seu llibre Sapiens. D’animals a déus ha estat un èxit internacional que s’ha traduït a trenta idiomes i ha venut més d’un milió d’exemplars.

Font: lacasadellibro