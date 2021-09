Obertes les inscripcions per al 3r Curs d’artesans de la pedra seca que es farà de l’11 al 16 d’octubre

Un any més arriba el Curs d’artesans de la pedra seca. Entre els dies 11 i 16 d’octubre tindrà lloc la tercera edició del curs que organitza el Departament de Patrimoni Cultural.

Aquesta activitat s’integra en el programa Primera pedra, un projecte de col·laboració públic-privat entre el Ministeri de Cultura i Esports i l’espai sociocultural Cal Pal que té com a objectiu impulsar l’ús de la tècnica de la pedra seca, el seu coneixement i la seva salvaguarda. El curs està obert a tothom que hi estigui interessat i es lliurarà un certificat d’aprofitament als assistents al curs.

La formació en la tècnica constructiva de la pedra seca és una continuació dels cursos impartits els anys 2019 i 2020 i té com a objectiu la recuperació, promoció i divulgació de la construcció amb pedra seca mitjançant la preparació tant de professionals de la construcció i del medi ambient com de ciutadans interessats a salvaguardar aquesta tècnica mil·lenària. Com en les edicions anteriors, l’assistència està oberta a persones de perfils diferents, des d’obrers de la construcció fins a guies de muntanya.

Enguany, el curs està dedicat a la construcció de parets de contenció i de parets de partió amb pedra granítica. Les persones que hagin fet els cursos anteriors podran participar en la restauració d’una barraca enderrocada parcialment i en la reparació de sostres de cabanes. La formació tindrà lloc a la zona d’Encodina, a la parròquia d’Ordino.

A causa de les circumstàncies d’excepcionalitat derivades de la situació sanitària actual, s’organitzaran grups reduïts. El Departament de Patrimoni Cultural treballa perquè aquesta nova edició del curs de pedra seca sigui tan reeixida com les anteriors, se salvaguardi el coneixement d’aquesta tècnica ancestral i es recuperi l’ofici d’artesà de la pedra seca.

El curs s’encaixa també en la recent inclusió del Coneixement i les tècniques de la construcció de la pedra seca a l’Inventari general del patrimoni cultural com a bé immaterial.

Per inscriure’s al curs cal contactar amb l’adreça electrònica lluis_segura@govern.ad Hi ha temps fins al pròxim 30 de setembre.