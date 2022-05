Sant Julià tanca l’exercici del 2021 amb un superàvit de més de 900.000 euros

El Comú de Sant Julià de Lòria ha tancat l’exercici pressupostari del 2021 amb un superàvit de 907.694 euros i ha aconseguit reduir l’endeutament total respecte el 2020 en més de 430.000 euros, el que representa un 122% del sostre total del 200% que permet la Llei de Finances Comunals.

L’aprovació dels comptes, però, no ha comptat amb el suport de la minoria de Desperta Laurèdia que s’ha abstingut perquè “entenem que és fruit d’un alt volum de despeses reconduïdes de l’any 2021 cap al 2002 i per certes despeses pressupostades que no s’han acabat de dur a terme”, segons ha manifestat el conseller, Cerni Cairat.

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral, ha atribuït les bones xifres a “una gestió acurada i flexible feta amb prudència perquè sortim d’una pandèmia a la qual ara s’ha sumat la guerra a Ucraïna”. El total compromès de despeses ha estat de 15.719.611 euros, el que representa un 89,86% del pressupostat, mentre que el total liquidat ascendeix a 13.621.031 euros el que suposa un 77,86% d’execució.

Diferències per l’abocador de terres

Un dels temes de controvèrsia de la sessió, tot i no figurar en l’ordre del dia, ha estat el projecte d’ampliació de l’abocador de terres de la Rabassa. Cairat s’ha queixat primer de les formes perquè “el projecte es va tirar endavant sense informar-nos, per després dir que la seva consecució “representarà un alt impacte en el paisatge de la zona i molèsties als veïns” pel gran volum de trànsit de camions que hi hauria.

El cònsol li ha recordat que de moment l’únic que s’ha encarregat és un projecte d’enginyeria per veure si és possible l’ampliació i que encara no hi ha res decidit sobre la seva posada en funcionament. “El que és evident és que avui, Andorra, té una problemàtica important amb els abocaments de terres i el que hem volgut fer és anticipar-nos”, ha dit Josep Majoral.

El mandatari ha insistit en el fet que una problemàtica de país s’hauria d’abordar des de totes les administracions locals i que “la solució òptima i la més sostenible és que cada comú disposés d’un abocador“. I a més, també ha assenyalat les conseqüències socials del problema pel que suposaria per a moltes famílies que molt personal perdés la feina pel fet que les obres s’hagin d’aturar per manca d’espai per abocar les terres.”

En la sessió també s’ha aprovat un crèdit extraordinari de 50.000 euros per poder finançar la impermeabilització de diferents dipòsits d’aigua potable i un altre de 180.000 euros per a l’eixamplament i millores de diversos trams viaris a les carreteres secundàries de Fontaneda i la Rabassa, a la zona d’Auvinyà.

Al final de la sessió, el cònsol ha adreçat una carta a la consellera de la minoria, Maria Àngels Aché, per demanar-li que lideri la reconstitució de l’Associació de comerciants de la parròquia, inactiva des de fa anys. Majoral li ha ofert tot el suport personal i d’efectius del Comú per dur a terme aquesta tasca.

En una primera sessió prèvia, s’ha adjudicat com és habitual per aquestes dates, l’arrendament en pública subhasta de la muntanya de Francolí que s’ha emportat per un import de 400 euros l’agricultor de Fontaneda, Jordi Ramoneda.