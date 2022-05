Andorra la Vella instaurarà a la tardor el Consell de la gent gran per debatre projectes de millora

La Federació de la gent gran d’Andorra ha celebrat aquesta tarda al Centre de Congressos l’Assemblea general, que aglutina les 7 associacions de gent gran del país i durant la qual han exposat les reivindicacions del col·lectiu relacionades amb les pensions o la despesa sanitària. L’Assemblea, liderada pel president de la Federació, Fèlix Zapatero, s’ha celebrat de manera presencial després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia, i ha comptat amb l’assistència del ministre de Salut, Albert Font, i de la cònsol major, Conxita Marsol.

Mentre que el ministre s’ha compromès a estudiar la implantació del règim del tercer pagador per al col·lectiu de la gent gran, la cònsol major ha anunciat que Andorra la Vella instaurarà a la tardor el Consell de la gent gran amb l’objectiu que el col·lectiu proposi i debati projectes per millorar la parròquia i la qualitat de vida de la gent gran.

Així doncs, tal com ha assenyalat, des del Comú es vol que, de la mateixa manera que se celebra el Consell d’infants amb els escolars d’Andorra la Vella, una representació de la gent gran faci de consellers per un dia a la sala de Consell de Comú per tractar iniciatives que els afectin. Conxita Marsol ha argumentat, en aquest sentit, que la gent gran aporta experiència i coneixement i són uns referents per les noves generacions.

Durant l’acte també ha anunciat que s’ha programat per al proper 21 de juny la festa de Sant Joan per a la gent gran a les instal·lacions de L’Enclau, el nou punt de trobada a Santa Coloma en substitució de la casa pairal de la plaça major que s’havia d’inaugurar la setmana passada en un acte que es va haver de suspendre a causa del mal temps. L’assemblea ha finalitzat amb un berenar i amb un ball de tarda.