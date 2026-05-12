Sant Julià: La 8a Fira del Vehicle d’Ocasió reunirà el sector de l’automoció el 23 i 24 de maig

Els dies 23 i 24 de maig, la Borda Huguet, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, acollirà la 8a Fira del Vehicle d’Ocasió, una cita ja consolidada que reunirà una àmplia oferta de vehicles i serveis vinculats al món de l’automoció. L’esdeveniment comptarà amb la participació d’una vintena d’expositors, entre els quals hi haurà marques i concessionaris destacats, així com entitats bancàries i empreses asseguradores que oferiran assessorament personalitzat i condicions especials per a totes aquelles persones interessades en la compra d’un vehicle.
Durant els dos dies de fira, els concessionaris presentaran preus especials, fet que convertirà aquesta trobada en una oportunitat única per a adquirir un vehicle en condicions avantatjoses i conèixer de primera mà les diferents opcions disponibles al mercat del vehicle d’ocasió.
La fira obrirà les portes el dissabte, 23 de maig, de les 10 a les 22 hores i, el diumenge, 24 de maig, de les 10 a les 19 hores, amb entrada gratuïta per tal de facilitar l’accés a tots els públics interessats. Paral·lelament a l’activitat comercial, el recinte firal oferirà una proposta d’animació pensada per a completar l’experiència dels visitants amb música en directe i ambient festiu. El grup Vibrand actuarà el dissabte, a les 18 hores, i el diumenge, a les 12 hores, mentre que el DJ Jose Lorenzo punxarà música durant tota la fira per a dinamitzar l’espai i crear un ambient participatiu i atractiu per a tots els assistents.
A més, el mitjà Cadena Pirenaica realitzarà un programa en directe des del recinte firal, contribuint a donar visibilitat a l’esdeveniment i reforçant-ne la projecció mediàtica. Els visitants també podran gaudir d’un punt de restauració gestionat per La Caulla, que oferirà servei durant tota la durada de la fira.
Amb aquesta vuitena edició, la Fira del Vehicle d’Ocasió es consolida com una proposta de referència que combina motor, música, gastronomia i oci, convertint-se en una oportunitat ideal per a descobrir ofertes, comparar opcions i gaudir d’un cap de setmana dedicat plenament al sector de l’automoció.