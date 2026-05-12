La nova societat d’Andorra Digital compta amb una estructura executiva pròpia per a afrontar amb més agilitat els reptes digitals del país

La nova entitat d’Andorra Digital suposa un pas endavant d’un projecte que va néixer fa 6 anys i que ara es consolida amb l’objectiu de donar cobertura, una major capacitat operativa, d’inversió i negociació a partir d’una estructura executiva pròpia molt més coherent amb les necessitats digitals actuals tot alineant-se amb països de referència. En base a això, la voluntat és vertebrar sota un mateix paraigües operatiu tot l’ecosistema actual d’agències: l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANCAD), l’Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID-AD), el Centre del Benestar i Competències Digitals d’Andorra (CBCD) i la Passarel·la d’Intercanvi de Dades i Documents d’Andorra (PIDA) juntament amb els projectes en curs.
La iniciativa de dotar-la de personalitat jurídica pròpia respon a la necessitat de definir, implementar i fomentar estratègies, processos i metodologies de digitalització basades en una governança professionalitzada, facilitar la participació publicoprivada en el desenvolupament de projectes digitals i promoure l’articulació d’un ecosistema d’aliances amb partners institucionals i tecnològics.
Tal i com ja va aprovar el Consell General el novembre de l’any passat, la creació d’Andorra Digital com a societat pública, regida pel dret privat, suposa una evolució necessària que permetrà assolir un model d’administració més inclusiu, proper i eficient i amb una capacitat operativa adequada per a estar a l’altura del canvi de paradigma en l’àmbit de la transformació digital com a país.
En aquest sentit, l’entitat podrà oferir un catàleg de serveis, optimitzant recursos, proporcionar serveis especialitzats a les diferents administracions, empreses i ciutadania. És a dir, la nova Andorra Digital evoluciona amb el propòsit de ser un gran facilitador i motor d’impuls i consolidar la transformació digital d’Andorra.
Un dels pilars de la nova entitat és la seva estructura accionarial, amb una participació del 75% per part de Govern i del 25% d’Andorra Telecom. Aquesta aliança estratègica reforça el paper de l’operadora com a soci tecnològic clau i garanteix una execució coordinada de les polítiques digitals, amb capacitat per a escalar projectes i donar resposta a les necessitats actuals i futures del país.
El president de la nova entitat és el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i el director d’Andorra Digital és David Vicente, qui a la presentació d’aquest dimarts ha destacat que “avui presentem la consolidació d’un projecte després de 6 anys de prestar serveis i activitats centrades en donar cobertura digital al país. Ara donem un pas endavant en reforçar la nostra capacitat de ser més resilients i més operatius ja que obre la porta a noves oportunitats de col·laboració tant nivell internacional amb acords de col·laboració amb entitats i països i també, en l’àmbit nacional per a oferir serveis adaptats a les necessitats de les empreses i simplificar la vida a la ciutadania”.
Objectius estratègics de país i d’impacte transversal
Andorra Digital S.A. és el resultat i pas natural del que suposa la consolidació del programa d’impuls dut a terme al país durant els darrers anys (Programa de Transformació Digital d’Andorra) en aquest cas, cap a una entitat amb una personalitat jurídica pròpia. A tal efecte, i a partir d’un estudi comparatiu realitzat amb 10 països diferents per a valorar quina estructura tindria un millor encaix amb les característiques pròpies del país, es va posar de manifest que la forma jurídica d’entitat parapública que gestionés tots els serveis digitals de país era la més recomanable . En aquest sentit, s’ha tingut en compte el model de governança dels pilars digitals identificats, el detall dels ministeris, departaments i entitats implicats i el detall dels pilars digitals.
La creació de la nova agència respon a la necessitat d’abordar la transformació digital de manera holística i coordinada, evitant la fragmentació d’iniciatives i assegurant un ús eficient dels recursos públics. En aquest sentit, Andorra Digital actuarà com a plataforma d’integració de projectes i com a catalitzador de noves oportunitats econòmiques vinculades a l’economia digital.
Estructura operativa vehiculada a través de quatre agències clau
Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD): L’ANC-AD juntament amb l’Equip de Resposta de Referència del Principat d’Andorra per al tractament d’incidents de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació (CSIRT-AD) són els encarregats de garantir la seguretat digital del país, protegint infraestructures crítiques i reforçant la resiliència davant amenaces.
Com a principals funcions l’ANC-AD supervisa i dona compliment normatiu a la legislació vigent en matèria de ciberseguretat, dona resposta a incidents i coordina l’operativa, analitzar els possibles riscos i ofereix suport tècnic, promou la formació i la conscienciació de les empreses i la ciutadania i impulsa la col·laboració internacional amb intercanvi d’informació i bones pràctiques.
Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID-AD): Amb la transformació digital, la dada ja no és només un recurs tècnic sinó un actiu estratègic intangible imprescindible per a millorar els serveis públics i impulsar la competitivitat de les empreses. No hi ha intel·ligència artificial de qualitat sense dades de qualitat i, de la mateixa manera, no hi ha dades de qualitat sense governança.
En aquest context neix l’AID-AD amb l’objectiu de desplegar i supervisar el marc de governança de la dada, de la Intel·ligència Artificial i de les infraestructures digitals estratègiques associades. La seva missió és, per tant, vetllar per a garantir que les dades que utilitza el país siguin úniques, fiables, identificables, traçables i segures però, sobretot dades de qualitat.
Passarel·la d’Intercanvi de Dades i Documents d’Andorra (PIDA): Relacionat amb el principi de la dada única i de situar al centre el ciutadà sorgeix el concepte d’interoperativitat. Es tracta d’una infraestructura tecnològica que permet una comunicació fluida i segura d’informació entre diferents sistemes d’informació de les administracions públiques i entitats del país.
El seu propòsit és facilitar l’intercanvi de dades i coneixement entre sistemes diversos de forma segura, tot garantint que la informació compartida sigui accessible i interpretable des de diferents entorns. En aquest sentit, aquesta tecnologia permet assegurar un marc amb seguretat jurídica, confiança i oportunitats d’innovació tot facilitant una relació més fluïda amb l’administració.
Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD): L’objectiu és que aquest centre es converteixi en un punt de referència per a la capacitació i la protecció digital de ciutadans, alumnes, docents, empreses i administracions al país, amb especial atenció en infants i joves, assegurant que les tecnologies digitals siguin accessibles i beneficioses per a tothom. La seva missió és desenvolupar i promoure un entorn digital inclusiu que enforteixi el benestar digital de tota la ciutadania, amb un enfocament especial en infants i joves.
El CBCD disposarà d’un espai físic a l’edifici del Node que es convertirà en un punt de trobada, col·laboració i aprenentatge compartit obert a les necessitats digitals de la ciutadania. Aquest enfocament integral permetrà reduir les bretxes digitals i garantir que tothom pugui participar plenament en la societat digitalitzada, beneficiant-se de les oportunitats que ofereix la transformació digital.
Amb aquesta iniciativa, Andorra es posiciona a nivell internacional per a afrontar amb garanties els reptes de la transformació digital, consolidar la sobirania tecnològica i oferir un catàleg ampli de serveis públics digitals per a apropar l’Administració a la ciutadania.