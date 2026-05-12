Dos efectius de la Unitat de Seguretat Viària es formen a França en conducció, habilitat i maniobrabilitat amb motos policials

Un sergent major i un agent major de la Unitat de Seguretat Viària de la Policia d’Andorra es van desplaçar a França, a l’abril, per a una estada formativa de cinc setmanes amb el Centre National de Formation Motocycliste de la Police Nationale. El curs, 100% pràctic, va tenir lloc a l’École Nationale de Police de Sens, a la Borgonya, i es va centrar a treballar i perfeccionar la conducció amb motocicletes policials posant el focus en les tècniques d’equilibri, maniobrabilitat i superació d’obstacles en terrenys amb més dificultat. També es van organitzar pràctiques d’habilitat en circuits d’asfalt i sortides per carretera, amb especial èmfasi en la conducció d’emergència i en el traçat dels revolts amb seguretat i anticipació.
A més, un tercer policia hi va participar en qualitat de formador i a demanda expressa de l’escola per a donar suport en la instrucció, fet que posa en relleu l’alt nivell dels efectius andorrans.
Es tracta d’una formació molt exigent que requereix superar una prova d’accés per a poder-la dur a terme i un examen final que acredita haver assolit els coneixements impartits. Aprovar aquest curs és imprescindible per a formar part del Grup Motoritzat de Trànsit de la Policia.
Formacions com aquesta, que s’efectuen de manera periòdica, responen a la voluntat del Cos de continuar professionalitzant-se per a donar el millor servei a la ciutadania, així com a la cooperació existent amb els cossos i forces de seguretat dels països veïns, amb qui es manté una excel·lent col·laboració.