Sant Julià inaugura l’Espai Benestar al costat de la llera del riu i al centre del poble

La parròquia de Sant Julià de Lòria disposa d’un nou espai de lleure al mateix centre de la vila. L’Espai Benestar, situat a la llera del riu Valira, té l’accés per la rotonda d’Isidre Valls i ofereix més de 1.000 metres quadrats en els quals hi ha bancs per a asseure’s i una barana de seguretat per a evitar l’accés al riu.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha manifestat “És un dia important perquè a Sant Julià aprofitem fins al més petit dels racons per a fer-hi coses”. És un lloc ideal per a la tranquil·litat perquè és pràcticament tot obac i es presenta com un indret idoni per anar-hi quan fa calor.

L’espai és producte d’un conveni que el Comú de Sant Julià va signar amb el Govern i el cost de les obres ha estat d’uns 15.000 euros. Hi ha un horari d’hivern i un altre d’estiu que està indicat a la porta de l’únic accés. A l’estiu va des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, mentre que a l’hivern s’obre a la mateixa hora, però es tanca a les sis de la tarda. “El que es persegueix és que tothom pugui gaudir de la natura i de la fresca que aporta el riu”, ha explicat Majoral.