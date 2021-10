Sant Julià de Lòria ret homenatge a les víctimes de la COVID amb una escultura a la plaça del Solà

Amb l’objectiu d’homenatjar a les víctimes de la COVID, el Comú de Sant Julià de Lòria ha instal·lat una escultura simbòlica d’estètica realista de l’artista, Angel Calvente. Sota el títol, Procés, Calvente ha creat una obra formada per una mà que sustenta una persona amb mascareta en posició de submissió.

Segons ha detallat l’escultor, la mà vol simbolitzar el suport de la societat a les víctimes de la pandèmia, mentre que la figura de sobre, de color negre i d’estètica realista, té la voluntat d’apropar-se més a l’aspecte humà gràcies a la incorporació de taques blanques i cicatrius. L’escultura s’il·luminarà quan es faci fosc, en concret, la mà que sustenta la figura representant una mena d’ofrena a les víctimes de la COVID que ja no estan amb nosaltres.

El cònsol major ha explicat que el Comú de Sant Julia de Lòria va encomanar l’obra el passat estiu per retre homenatge a totes les persones que han perdut la vida durant la pandèmia, 130 fins a la data, i a les seves famílies. És una manera de recordar-les i que el seu record perduri. Per això, s’ha escollit la plaça del Solà per ubicar-la, ja que segons ha detallat, és una plaça que té molt pas de vehicles i, per tant, és l’espai que es mereix una obra d’art d’aquesta qualitat.

L’escultura està feta en resina i pols de marbre de macael, medeix 470cm X 170 cm X 110 cm i pesa 260 kg.