Sánchez reitera a Espot el ple suport d’Espanya a Andorra en les negociacions per a l’Acord d’Associació

El president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, ha rebut aquest divendres al cap de Govern, Xavier Espot, a La Moncloa, a Madrid, per a fer seguiment de la cooperació bilateral en diferents àmbits, així com de les prioritats i els reptes marcats pels dos països. Durant la trobada, els mandataris han tractat l’agenda i l’estat de les negociacions de l’Acord d’Associació amb la UE.

El president del Govern espanyol ha reiterat el ple suport d’Espanya en les negociacions per a l’Acord d’Associació i per a assolir un bon encaix d’Andorra amb la Unió Europea.

Espot i Sánchez han compartit la situació política, econòmica i social dels dos països, després de la pandèmia i amb l’actual context de guerra a Ucraïna. Els màxims mandataris d’Espanya i Andorra també han compartit les mesures que s’estan adoptant per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

Espot ha manifestat a Sánchez que l’avançament de les negociacions de l’Acord d’Associació és una de les prioritats de l’Executiu. El cap de Govern ha explicat al president espanyol que actualment s’estan negociant alguns dels aspectes claus de l’Acord, com la lliure circulació de persones i la lliure prestació de serveis que haurà de decidir, per exemple, el manteniment o no de l’operador únic a Andorra en matèria de telecomunicacions.

Pel que fa a la lliure circulació de persones, el cap de Govern ha exposat que Andorra, per les seves particulars característiques territorials i poblacionals, necessita algunes adaptacions i el manteniment d’algunes especificitats per a poder mantenir el control de la seva política migratòria.

En aquest àmbit, el president espanyol i el cap de Govern andorrà també han compartit la necessitat de donar un impuls polític als treballs tècnics que s’estan desenvolupant per a donar cobertura, pel que fa a la prestació per desocupació involuntària, als treballadors espanyols fronterers i a les persones espanyoles que han residit i treballat a Andorra i que retornen després a Espanya.

Tal com ha afirmat el cap de Govern, la presidència d’Espanya del Consell de la UE, durant el segon semestre del 2023, és clau per a Andorra, perquè és llavors quan es preveu concloure la negociació i signar l’Acord negociat amb les institucions europees.

El president del Govern espanyol ha reiterat el ple suport a Andorra en aquestes negociacions per a assolir un bon encaix del Principat amb la Unió Europea. Ambdós han coincidit en què l’Acord és clau per al creixement econòmic i social a mitjà i llarg termini tant d’Andorra com dels territoris que l’envolten, tenint en compte el rol del Principat com a zona d’influència i motor de desenvolupament econòmic del Pirineu.

D’altra banda, s’ha parlat del projecte de construcció d’una nova línia d’alta tensió entre Andorra i Espanya que permeti reforçar la connexió elèctrica d’Andorra per la frontera sud. Aquesta instal·lació permetria assumir el creixement de la demanda elèctrica que es preveu per als anys vinents a causa del desenvolupament econòmic i del procés de descarbonització que Andorra està portant a terme, d’acord amb els compromisos assumits en matèria de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic.

El cap de Govern i el president espanyol han valorat molt positivament la posada en funcionament, el passat mes de desembre, de la línia regular entre Madrid i l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell. Una infraestructura que desenclava la zona del Pirineu, tant per a l’atracció de visitants com per a la generació de negoci.

Espot ha agraït a Pedro Sánchez les gestions dutes a terme pel Govern espanyol per a facilitar l’operativitat dels avions en la infraestructura aeroportuària i aixecar les limitacions d’aterratge en cas de temperatures elevades. El cap de Govern ha sol·licitat al president Sánchez la col·laboració de la Policia espanyola en cas que, més endavant, en el procés que s’ha endegat per a ampliar les línies regulars de vols, s’establissin connexions amb aeroports de fora de l’espai Schengen.

Xavier Espot i Pedro Sánchez han conclòs que les excel·lents relacions entre els dos països i la col·laboració, a tots els nivells i en diferents àmbits, repercuteixen directament en el benestar de la ciutadania d’ambdós territoris.

Es tracta de la tercera trobada bilateral entre el cap de Govern i el president del Govern espanyol. La primera va tenir lloc al setembre del 2019 en el marc de la celebració de l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. La segona trobada es va produir l’abril del 2021, durant la cimera de caps d’Estat i de Govern de la XXVII Cimera Iberoamericana.