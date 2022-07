L’Ateneu Alt Urgell celebra el seu 7è aniversari

L’Ateneu Alt Urgell organitza aquest dissabte la festa de celebració del seu 7è aniversari. La jornada començarà a 2/4 de 12 del migdia amb l’hora del conte, amb ‘El bibliobús de l’ant’, d’Inga Moore, explicat per Agustí Guasch Huguet, amb titelles i música en directe.

Tot seguit, a les 12, hi haurà vermut amb Casals i Ateneus, amb convidats del Casal Despertaferro (Reus), Casal Anònima del Clot (Barcelona), La Fura (Solsona), Ateneu Popular de Cerdanya (Bellver) i la gestora de la Xarxa de Casals i Ateneus.

La jornada inclou un dinar, que començarà a les 2 de la tarda i serà a càrrec de Suport Mutu. Més tard, a les 4, hi haurà un Trivial per equips; i a partir de les 5, una gimcana de colles (13-17 anys) organitzada per l’AEIG Urgellenc. La festa continuarà a les 7 del vespre amb folk pirinenc per part de cantaires de l’Ateneu.

A 2/4 de 9 del vespre, començarà un sopar amb música ‘chill-out’ oferta per DJ A. Guàrdia. Els tiquets es poden aconseguir a l’Ateneu mateix, al preu de 7 euros per a socis i 9 euros per a no socis. L’àpat consisteix en un gaspatxo, botifarra a la brasa o hamburguesa vegana i gelat. El programa es completarà amb un concert de rock, amb el grup Eskasa Libertad, i una sessió de PD Drama Montana a partir de 2/4 de 12 de la nit.