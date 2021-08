No saber viure, tot i tenir-ho tot

És curiós com hi ha gent què tenint diners, temps i salut no saben gaudir dels plaers de la vida, es passen tot el dia queixant-se de la societat i de la seva vida en particular. No són capaços de gaudir d’un dinar amb amics o família i tampoc li donen valor a viatjar, passar una estona agradable fora de casa, etc. Coses senzilles i al seu abast econòmic, encara que paral·lelament està la part contrària, la persona què fa de tot, surt a sopar amb els amics, de viatge, a ballar, etc. però tot i així sent un buit interior. En aquest segon cas és perquè està actuant per inèrcia, no per plaer. És la seva manera de matar l’avorriment, es torna molt activa però no està gaudint, la seva intenció és que el dia s’acabi al més aviat possible.

Com estàs veient, encara que els motius siguin diferents, la causa és la mateixa, la mala gestió del temps, i més quantitat d’improductiu que de productiu. En el primer cas és per la falta de relativització de les situacions i circumstàncies, la persona es mou per reacció social, està veient que la majoria s’està queixant de la situació actual o de les desgràcies dels altres i es comporta de la mateixa manera. Si relativitzés la seva situació personal se’n donaria compte de com està i seria agraïda per tenir-ho tot i poder gaudir al màxim la seva vida.

Per la seva banda, el segon cas és quan la conducta realitzada no ens aporta cap benefici, però en canvi ens manté actius i els dies s’esgoten més ràpid. Aleshores, per a no caure en aquesta rutina tan devastadora a nivell mental, hem de reflexionar sobre si la nostra conducta ens aporta realment la sensació buscada. Aquesta la podem trobar en simplement no fer res, hi ha gent que adora passar les hores asseguda al sofà veient la televisió, també hi ha qui s’està hores llegint llibres, qualsevol conducta que ens generi la sensació buscada és temps productiu, ho estem gaudint a consciència. Estem fent ús del lliure albir. Aquesta és la qüestió, fer allò que ens vingui de gust!

