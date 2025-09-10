Salvador Illa, sobre la sentència feta pública pel TSJC: “Defensarem el model lingüístic de l’escola catalana amb tota contundència”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí que “defensarem el model lingüístic de l’escola catalana amb tota contundència i prendrem totes les mesures que considerem oportunes per tal de defensar-lo”. El cap de l’Executiu català ha fet aquestes afirmacions arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català a l’escola feta pública avui. L’ens judicial considera que el decret que pretén blindar el català a l’escola “no garanteix” de forma suficient el castellà.
A més del Govern de la Generalitat, partits, entitats i sindicats consideren la decisió adoptada pel TSJC com una amenaça a la supervivència del català. Així, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern de la Generalitat recorrerà la sentència i ha advertit que “no permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència”. “El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país i també, és clar, de l’escola”, ha reblat.
Salvador Illa ha anunciat el recurs contra aquesta sentència del TSJC durant la seva intervenció en la reunió que ha mantingut aquest matí de dimecres amb els alcaldes del municipis afectats pels incendis d’aquest estiu a les Terres de l’Ebre, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat.